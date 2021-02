WHO akan Umumkan Hasil Penyelidikan Asal-Usul Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menyatakan bahwa penyelidikan mengenai asal-usul virus korona (Covid-19) telah selesai. Penyelidikan dilakukan selama satu bulan di kota Wuhan, Tiongkok.Wuhan merupakan tempat pertama kali Covid-19 ditemukan. Rencananya, WHO akan melakukan konferensi pers Selasa ini, 9 Februari 2021."Tim kami yang bekerja untuk menyelidiki asal-usul covid-19 telah menyelesaikan investigasi selama empat pekan di Wuhan bersama pihak Tiongkok, yang juga akan turut berpartisipasi dalam konferensi pers," kata WHO, dilansir dari AFP.Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan konferensi pers akan digelar pada pukul 15.30 waktu setempat di sebuah hotel di Wuhan, Tiongkok. Konferensi pers akan disiarkan langsung dalam bahasa Inggris media sosial dan platform digital WHO.Baca: Tim WHO Dapat Data Rahasia Terkait Covid-19 dari Ilmuwan Tiongkok Setelah melakukan karantina mandiri selama 14 hari di Tiongkok, para pakar WHO ini sudah melakukan kunjungan ke beberapa situs yang dilaporkan menjadi awal penyebaran virus tersebut, termasuk pasar makanan laut di Wuhan.Pekan lalu, mereka melakukan kunjungan ke Institut Virologi Wuhan. Ini menjadi salah satu agenda paling penting untuk memecah teori kontroversial mengenai asal mula pandemi.Sempat ada spekulasi di awal pandemi bahwa virus korona kemungkinan bocor dari laboratorium di Wuhan tersebut. Namun, tidak ada bukti yang mendukung teori tersebut hingga saat ini.Kepala Misi WHO, Peter Ben Embarek mengatakan timnya melakukan perundingan dengan sangat jujur bersama para ilmuwan dari Tiongkok. Meski tidak mengidentifikasi teori tertentu, namun mereka mendapatkan informasi yang belum terkuak selama ini.Meski demikian, menurutnya, beberapa teori yang berkembang luas beberapa waktu lalu sangat tidak masuk akal.(WIL)