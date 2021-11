WHO: Teknologi Tes Antibodi Covid-19 Gratis bagi Negara Miskin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengatakan, lisensi global untuk teknologi serologis yang mendeteksi antibodi Covid-19 akan diberikan bebas royalti kepada negara-negara miskin. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 23 November 2021.Hal ini juga berlaku bagi negara berpenghasilan menengah di bawah perjanjian pertama untuk meningkatkan produksi.Dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 24 November 2021, WHO menjelaskan, keempat tes yang ada saat ini memeriksa keberadaan antibodi SARS-CoV-2 yang muncul usai terjadinya infeksi atau pemberian vaksin . Keempat tes ini juga dapat menginformasikan mengenai perlu tidaknya pemberian vaksin penguat atau booster.Perjanjian lisensi non-eksklusif yang dicapai dengan Dewan Riset Nasional Spanyol (CSIC), adalah lisensi uji pertama yang ditandatangani Kelompok Paten Obat-obatan WHO (MPP). CSIC merupakan lembaga penelitian publik yang menawarkan teknologi sebagai barang publik global."Tujuan dari lisensi ini adalah untuk memfasilitasi pembuatan dan komersialisasi cepat tes serologis Covid-19 CSIC di seluruh dunia," kata WHO."Lisensi akan bebas royalti untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan akan tetap berlaku sampai tanggal paten terakhir berakhir," jelas perangkat pembuat obat yang berbasis di Swiss tersebut.WHO menambahkan, tes tersebut mudah digunakan dan cocok, bahkan untuk wilayah pedesaan yang hanya memiliki laboratorium dasar.Baca: WHO: Kesenjangan Vaksin adalah 'Skandal' yang Harus Dihentikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyambut baik kesepakatan tersebut, yang ia harapkan dapat menginspirasi pengembang lain untuk berbagi alat dalam melawan Covid-19. Virus ini diketahui telah menewaskan 5,4 juta orang sejak muncul di Tiongkok pada Desember 2019."Ini adalah jenis lisensi terbuka dan transparan yang kami butuhkan untuk menggerakkan jarum akses selama dan setelah pandemi," ujar Tedros."Saya mendesak pengembang vaksin, perawatan, dan diagnostik covid-19 untuk mengikuti contoh ini dan mengubah gelombang pandemi dan ketidakadilan global yang menghancurkan yang disoroti oleh pandemi ini," pungkas pejabat WHO berusia 56 tahun tersebut.