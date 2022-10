Intelijen AS: Ukraina Dalang Bom Mobil yang Bunuh Anak Sekutu Putin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Beberapa bagian dari pemerintah Ukraina menjadi dalang bom mobil yang menewaskan putri sekutu penting Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Hal ini diungkapkan menurut keyakinan Amerika Serikat (AS).Kiev selalu menyangkal bertanggung jawab atas serangan Darya Dugina, putri seorang nasionalis Rusia terkemuka, pada Agustus lalu.Namun, badan-badan intelijen AS menyimpulkan bahwa ledakan itu disetujui oleh bagian-bagian dari pemerintah Ukraina. Tak hanya Ukraina , pejabat Negeri Paman Sam juga dinilai terlibat.Laman New York Times, Kamis, 6 Oktober 2022 melaporkan, para pejabat AS bersikeras bahwa Washington tidak memiliki keterlibatan sebelumnya tentang serangan itu. Mereka juga tidak memberikan intelijen atau bantuan lain yang mengarah ke sana, menurut surat kabar itu."Bahkan, para pejabat Amerika menegur rekan-rekan Ukraina mereka setelah pembunuhan itu," lapor New York Times.Tidak jelas apakah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menandatangani serangan itu atau siapa yang ditegur oleh AS terhadap Pemerintah Ukraina atas insiden tersebut.Namun, seorang juru bicara mengulangi penolakan pemerintah Ukraina. Ditanya tentang penilaian intelijen AS, Mykhailo Podolyak mengatakan, "Seseorang seperti Dugina bukanlah target taktis atau strategis untuk Ukraina."Para pejabat AS berspekulasi bahwa target sebenarnya dari pembunuhan itu adalah ayah Dugina, Aleksandr Dugin. Ia dikenal sebagai seorang 'pendukung’ terkemuka perang Rusia di Ukraina yang dikenal memiliki pengaruh signifikan dengan Putin.Dugin seharusnya pergi ke Moskow dengan putrinya, tetapi memutuskan pada menit terakhir untuk melakukan perjalanan kembali dengan mobil lain. Layanan keamanan Ukraina telah terbukti mahir melakukan operasi sabotase di wilayah Rusia sejak awal konflik tujuh bulan.Namun pembunuhan Dugina masih merupakan salah satu operasi perang paling berani hingga saat ini, dan tampaknya menunjukkan kemampuan Ukraina untuk menjangkau orang-orang terkemuka Rusia.