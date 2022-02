Bantu Pasukan, Perempuan Ukraina Buat Bom Molotov

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiev: Pertempuran yang dihadapi Ukraina juga melibatkan para perempuan. Mereka memberikan bantuan dengan membuat bom molotov sendiri.Wartawan BBC Sarah Rainsford mengatakan, kerumunan wanita di Dnipro di Ukraina tengah menghabiskan Sabtu membuat bom molotov.Baca: Pasukan Ukraina Terus Menantang Serangan Pasukan Rusia di Kiev “Guru, pengacara, ibu rumah tangga, semua berjongkok di rerumputan, mengisi botol. Mereka mengatakan, kepada saya bahwa mereka mencoba untuk tidak memikirkan apa yang mereka lakukan,” ujar Rainsford, dalam laporannya kepada BBC, seperti dikutip The Guardian, Minggu 27 Februari 2022.“Mereka tidak memilih ini. Tetapi mereka harus siap untuk mempertahankan kota mereka,” kata Rainsford.Perlawanan juga dilakukan oleh perusahaan di Ukraina. Sebuah perusahaan Ukraina yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan mengatakan, pihaknya menghapus semua rambu-rambu jalan yang dapat digunakan oleh pasukan Rusia untuk menemukan jalan mereka di seluruh negeri.“Musuh memiliki komunikasi yang buruk, mereka tidak dapat menavigasi medan,” sebut, Ukravtodor, mengatakan dalam Facebook mereka.“Mari kita bantu mereka (pasukan Rusia ) langsung ke neraka,” jelasnya.Mereka memposting foto yang diedit dari rambu jalan standar di mana petunjuk arah ke kota-kota terdekat telah diganti dengan kata-kata tidak sopan yang dapat diterjemahkan sebagai "Go f*** yourself", "Go f*** yourself again" dan "Go f** * diri Anda kembali ke Rusia”.