Fauci Minta Tiongkok Rilis Catatan Medis Pekerja Lab Wuhan

Washington: Dr Anthony Fauci, kepala penasihat medis Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengatakan bahwa Tiongkok sebaiknya merilis catatan medis para staf laboratorium yang dikabarkan sakit dengan gejala-gejala mirip Covid-19 pada November 2019.Tiga karyawan Institut Virologi Wuhan, yang melakukan riset virus korona, dirawat di rumah sakit selama lebih dari satu bulan sebelum Tiongkok menginformasikan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengenai penyebaran Covid-19.Catatan medis ketiganya dapat menjadi bukti krusial mengenai apakah SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19, muncul dari sebuah kebocoran di lab atau dari pasar makanan laut di Wuhan.Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular AS, mengatakan kepada Financial Times bahwa Tiongkok sebaiknya merilis catatan ketiga pekerja itu. Ia juga meminta agar Negeri Tirai Bambu merilis catatan medis enam pekerja tambang yang jatuh sakit pada 2012 usai memasuki sebuah goa berisi banyak kelelawar."Saya ingin melihat catatan medis tiga orang yang dikabarkan sakit pada 2019," kata Fauci, dilansir dari laman stuff.co.nz pada Sabtu, 5 Juni 2021."Apakah mereka benar-benar sakit, dan jika demikian, sakit karena apa?" lanjutnya."Hal yang sama juga berlaku bagi para pekerja tambang yang jatuh sakit beberapa tahun lalu. Seperti apa catatan medis mereka? Apakah ada virus di tubuh mereka? Virus apa? Apakah asal-usul SARS-CoV-2 berasal dari goa itu, dan apakah virus itu menyebar secara alami atau melalui lab?" tanya Fauci.Wacana Covid-19 berasal dari kebocoran lab sejauh ini dianggap sebagian besar ilmuwan sebagai teori abu-abu, atau lebih condong ke teori konspirasi.Baca: Tiongkok Tuding AS Sebarkan Konspirasi Terkait Staf Laboratorium Wuhan yang Sakit Sebuah laporan WHO mengenai asal-usul Covid-19 menyebutkan bahwa teori kebocoran lab "sangat tidak memungkinkan." Namun investigasi tersebut, yang meliputi keterlibatan pemerintah Tiongkok secara signifikan, dikritik keras, termasuk oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.Kabar mengenai adanya tiga pekerja lab di Wuhan yang sakit sebelum pengumuman Covid-19 memperbarui ketertarikan publik terhadap teori kebocoran lab. Bulan lalu, Biden memerintahkan komunitas intelijen AS untuk melipatgandakan upaya mereka dalam melacak asal-usul Covid-19.(WIL)