Sekitar Satu dari Lima Orang Dewasa AS Derita Long Covid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Washington: Hampir satu dari lima orang dewasa Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan terkena covid-19 masih mengalami gejala long covid.Data dikumpulkan melalui survei selama 1-13 Juni oleh Biro Sensus AS dan dianalisis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Hasil survei dirilis Rabu, 22 Juni 2022.Secara keseluruhan, 1 dari 13 orang dewasa di Amerika Serikat memiliki gejala long covid selama tiga bulan atau lebih setelah pertama kali terkena virus korona Gejala long covid di antaranya rasa lelah, detak jantung cepat, sesak napas, masalah kognitif, nyeri kronis, kelainan sensorik, dan kelemahan otot. Gejala-gejala ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan pasca pemulihan dari infeksi awal.Analisis CDC juga menemukan bahwa orang dewasa muda cenderung memiliki gejala yang konsisten dibandingkan orang dewasa dengan usia lebih tua.“Perempuan juga memiliki kemungkinan lebih besar mengalami long covid daripada laki-laki. Sebanyak 9,4 persen wanita dewasa AS melaporkan gejala long covid, dan hanya 5,5 persen laki-laki yang mengaku mengalaminya,” sebut analisa CDC, seperti dikutip dari Channel News Asia.“Survei menunjukkan bahwa hampir 9 persen orang dewasa Hispanik mengalami long covid, lebih tinggi daripada orang dewasa kulit putih dan kulit hitam non Hispanik, dan lebih dari dua kali persentase orang dewasa Asia non Hispanik,” sebut analisa itu.Ada juga perbedaan munculnya long covid berdasarkan tempat tinggal di negara bagian AS. Kentucky dan Alabama melaporkan persentase tertinggi orang dewasa dengan gejala long covid, sementara Hawaii, Maryland, dan Virginia melaporkan yang terendah.