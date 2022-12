Pembatalan Ribuan Penerbangan Kacaukan Rencana Perjalanan di Seantero AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ribuan pelancong masih 'terdampar' di sejumlah bandara Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 27 Desember 2022, di tengah badai musim dingin yang memicu pembatalan ribuan penerbangan. Kondisi ini mengacaukan rencana perjalanan banyak warga di seantero negeri.Melansir dari The Straits Times, Rabu, 28 Desember 2022, gangguan seperti saat ini kemungkinan berlanjut sepanjang pekan di sejumlah bandara AS. Banyak pelancong terpaksa tidur di lantai bandara dan mengantre hingga berjam-jam di loket layanan pelanggan.Menurut situs pemantau FlightAware, hampir hampir 2.900 penerbangan di AS dibatalkan dan lebih dari 1.600 lainnya ditunda hingga Selasa pagi waktu AS.Sebagian besar pembatalan, dengan angka lebih dari 2.500, berasal dari maskapai Southwest Airlines, yang sudah membatalkan lebih dari 60 persen penerbangan pada Selasa.Satu hari sebelumnya, lebih dari 4.000 penerbangan yang sebagian besarnya juga dioperasikan Southwest, telah dibatalkan dengan 8.500 ditunda.Southwest Airlines mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin kemarin bahwa gangguan perjalanan "tidak dapat diterima" dan bahwa jaringannya terkendala badai musim dingin yang menghantam sebagian AS dengan guyuran salju tebal, es, dan angin kencang sejak pekan kemarin."Permintaan maaf kami yang tulus untuk ini baru saja dimulai," kata maskapai tersebut.Menjelang Senin malam dan hingga Selasa pagi, Southwest berada dalam mode pengendalian kerusakan, menanggapi pelanggan yang marah dan frustrasi di Twitter. Maskapai berulang kali meminta maaf atas banyaknya pembatalan dan menawarkan bantuan melalui pesan langsung. Tidak semua orang puas dengan hal ini."Masalah terbesar kami saat ini adalah menempatkan kru dan pesawat kami di tempat yang tepat," kata Chris Perry, juru bicara Southwest.Kementerian Perhubungan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki masalah Southwest. Pihaknya prihatin dengan banyaknya pembatalan dan penundaan yang tidak dapat diterima dan laporan mengenai buruknya layanan pelanggan.Pada Selasa pagi, lebih dari 155 penerbangan dari Bandara Internasional Denver dibatalkan, dan lebih dari 115 penerbangan, atau sekitar 38 persen, dibatalkan di bandara Chicago Midway International.Lebih dari 100 penerbangan juga dibatalkan di Harry Reid International di Las Vegas, dan jumlah serupa dilaporkan di Baltimore-Washington International, Dallas Love Field di Texas dan Nashville International di Tennessee.Baca: 34 Tewas Akibat Badai Salju di New York, Sebagian Besar Terjebak dalam Mobil Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id