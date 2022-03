Sirene Serangan Udara Terdengar di Kiev, Warga Kembali Diminta Berlindung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiev: Sirene serangan udara kembali terdengar di Kiev, Ukraina . Setelah ancaman serangan rudal warga, didesak untuk pergi ke tempat perlindungan bom secepat mungkin pada Rabu 9 Maret 2022 pagi waktu setempat.Peringatan serangan udara diumumkan di dan sekitar Kiev, dengan penduduk ibu kota Ukraina didesak untuk pergi ke tempat perlindungan bom secepat mungkin.“Wilayah Kiev, peringatan udara. Ancaman serangan rudal. Semua orang segera ke tempat penampungan,” kata kepala pemerintahan daerah Oleksiy Kuleba di aplikasi Telegram, seperti dikutip the National, Rabu 9 Maret 2022.Sekitar dua minggu perang, pasukan Rusia telah maju jauh di sepanjang garis pantai Ukraina. Namun operasi mereka terhenti di daerah-daerah tertentu, termasuk di sekitar Kiev, karena perlawanan yang lebih sengit dari yang diperkirakan dari Ukraina.Kota Mariupol, yang terletak di Laut Azov, telah dikepung oleh tentara Rusia selama berhari-hari dan krisis kemanusiaan sedang berlangsung di kota berpenduduk 430.000 jiwa itu.Selama berhari-hari, ketika pasukan Moskow mengepung kota-kota Ukraina, upaya untuk menciptakan koridor untuk memindahkan warga sipil dengan aman telah tersandung di tengah pertempuran yang terus berlanjut.Sementara itu, Pentagon pada Selasa menolak tawaran Polandia untuk memberikan AS jet tempur MiG-29, untuk digunakan oleh Ukraina.“Ide Polandia bahwa mereka bermaksud untuk mengirimkan 28 jet ke Pangkalan Udara Ramstein AS di Jerman, meningkatkan prospek yang mengkhawatirkan dari pesawat-pesawat tempur yang berangkat dari pangkalan AS dan NATO untuk terbang ke wilayah udara yang diperebutkan dengan Rusia dalam konflik Ukraina,” kata Juru Bicara Pentagon John Kirby.Baca: AS Tolak Tawaran Bantuan Jet Tempur Polandia untuk Ukraina “Kami akan terus berkonsultasi dengan Polandia dan sekutu NATO kami yang lain tentang masalah ini dan tantangan logistik yang sulit, tetapi kami tidak percaya proposal Polandia dapat dipertahankan,” imbuh Kirby.Kementerian Luar Negeri Polandia mengumumkan rencana itu dalam sebuah pernyataan, mengatakan jet akan dikirim ke Ramstein, gratis.“Pada saat yang sama, Polandia meminta Amerika Serikat untuk memberi kami pesawat bekas dengan kemampuan operasional yang sesuai,” ungkap pernyataan itu.Pemerintah Polandia juga mengimbau pemilik jet MiG-29 lainnya untuk mengikutinya.Imbalan yang diusulkan berupa lebih banyak pesawat tempur akan menjadi pendorong moral bagi Ukraina yang terhuyung-huyung di bawah serangan Rusia. Tapi itu juga meningkatkan risiko perang yang meluas di luar Ukraina.Rusia mengatakan bahwa mendukung Angkatan Udara Ukraina sama saja dengan bergabung dalam perang, dan dapat memicu pembalasan.Pejabat Gedung Putih dibutakan oleh pengumuman Polandia tentang MiG.Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan, kepada para senator pada sidang tentang krisis Ukraina pada Selasa bahwa dia mengetahui rencana Polandia hanya saat mengemudi ke sidang.“Sepengetahuan saya, itu tidak dikonsultasikan sebelumnya dengan kami,” ujar Nuland.Ukraina telah memohon lebih banyak pesawat tempur karena menolak pasukan Rusia yang lebih kuat.Washington telah melihat proposal di mana Polandia akan memasok Ukraina dengan MiG-29 dan pada gilirannya menerima F-16 Amerika untuk menebus kerugian mereka.Usul untuk memberikan jet tempur MiG dianggap masuk di akal. Pilot Ukraina selama ini dilatih untuk menerbangkan jet tempur era Uni Soviet.