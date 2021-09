Tolak Vaksinasi Covid-19, Puluhan Ribu Nakes di New York Terancam di-PHK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Puluhan ribu tenaga kesehatan (nakes) di New York, Amerika Serikat, menolak suntikan vaksinasi covid-19. Pemerintah New York mengancam akan mengambil langkah disipliner hingga memutus hubungan kerja tenaga kesehatan.Gubernur New York, Kathy Hochul, mendesak nakes untuk menepati wajib vaksinasi dan menghentikan penolakan. Sebab, jumlah nakes yang divaksinasi baru bertambah tujuh persen setelah kebijakan ini diumumkan pada pertengahan Agustus.“Kita bosan dan jengkel. Siap ‘move on’. Satu-satunya jalan adalah vaksinasi sebanyak mungkin orang terutama individu yang tugasnya memang merawat yang sakit,” kata Kathy dalam tayangan Metro Siang di Metro TV pada Kamis, 30 September 2021.Pemerintah New York disebut telah menerbitkan instruksi baru guna meniagakan garda nasional yang memiliki latar belakang medis. Langkah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan apabila banyak nakes memilih mundur.“Pastikan bagian yang paling perlu nakes seperti unit rawat intensif atau ruang bedah tetap cukup staf,” ujar Komisioner Dinas Kesehatan Kota New York, Dave Chokshi dalam tayangan yang sama.Rasa letih yang dihadapi oleh para nakes di kota yang merupakan populasi penduduk terbesar ketiga di Amerika Serikat ini disebut menjadi salah satu alasan untuk melakukan pengunduran diri. Sebagian nakes tengah menunggu keputusan dari tempat mereka bekerja.“Tak ada yang lain di garis depan. Hanya kami. Lalu perlakuan ke kami begini? Dipecat? Tidak!” tegas salah satu tenaga kesehatan penolak aturan wajib vaksinasi, Marilyn Welch.Presiden RS NYC Health, Mitchell Katz menyatakan, angka vaksinasi bagi nakes di New York tergolong tinggi. Ia menambahkan, belum terdapat keluhan dari sejumlah rumah sakit swasta.“Di mana, 95 persen perawat kami mendukung. Sebanyak 98 hingga 99 persen dokter dukung kewajiban ini. Seluruh fasilitas buka,” jelas Mitchell.