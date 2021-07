Trump Tolak Tuduhan Rencana Kudeta Setelah Pilpres AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis 15 Juli bersikeras bahwa dia tidak akan menggunakan militer untuk merebut kendali pemerintah secara ilegal setelah dia kalah dalam pemilihan. Tetapi dia menyarankan bahwa jika dia mencoba melakukan kudeta, itu tidak akan dilakukan dengan penasihat militernya.Dalam sebuah pernyataan panjang, Trump menanggapi pengungkapan dalam sebuah buku baru yang merinci ketakutan dari Jenderal Mark Milley bahwa presiden yang akan keluar akan melakukan kudeta selama minggu-minggu terakhirnya di kantor.“Saya tidak melakukan kudeta dan tidak pernah mengancam, atau berbicara tentang, kepada siapa pun, kudeta terhadap Pemerintah kita,” tegas Trump, seperti dikutip AFP, Jumat 16 Juli 2021.“Jika saya akan melakukan kudeta, salah satu orang terakhir yang ingin saya melakukannya adalah Milley, Kepala Staf Gabungan,” ujar Trump.Penyebutan kudeta saja merupakan pernyataan yang menakjubkan dari seorang mantan presiden, terutama yang meninggalkan jabatannya di bawah awan pemberontakan kekerasan yang ia bantu hasut di US Capitol pada Januari dalam upaya untuk menghalangi transfer kekuasaan secara damai ke Joe Biden . Sejak itu, FBI telah memperingatkan ancaman yang berkembang pesat dari ekstremisme kekerasan yang tumbuh di dalam negeri.Terlepas dari kekhawatiran seperti itu, Trump mempertahankan cengkeramannya pada Partai Republik. Dia bertemu pada Kamis dengan pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy dan telah meningkatkan jadwal publiknya, mengadakan serangkaian aksi unjuk rasa untuk para pendukungnya di seluruh negeri di mana dia terus menyebarkan kebohongan bahwa pemilihan tahun lalu dicuri darinya.Komentarnya tentang kudeta adalah sebagai tanggapan atas laporan baru dari buku I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year oleh wartawan Washington Post pemenang Hadiah Pulitzer, Carol Leonnig dan Philip Rucker. Buku tersebut melaporkan bahwa Milley terguncang oleh penolakan Trump untuk menyerah pada minggu-minggu setelah pemilihan.Menurut kutipan awal yang diterbitkan oleh CNN dan Post pada Rabu menjelang rilisnya, Milley sangat khawatir bahwa Trump atau sekutunya mungkin mencoba menggunakan militer untuk tetap berkuasa sehingga dia dan pejabat tinggi lainnya menyusun strategi tentang bagaimana mereka dapat memblokirnya - bahkan menetas rencana untuk mengundurkan diri, satu per satu.