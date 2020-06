Ubah Panduan, WHO Sarankan Penggunaan Masker di Ruang Publik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengubah panduannya mengenai masker wajah. Kali ini, WHO menyarankan agar orang-orang mengenakan masker di ruang publik demi mencegah penyebaran virus korona (covid-19).Sebelumnya, WHO menilai belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang sehat perlu menggunakan masker.Namun kali ini, dilansir dari laman BBC, Sabtu 6 Juni 2020, WHO mengaku telah menerima sejumlah informasi baru, yang menunjukkan bahw masker dapat "menjadi pelindung dari percikan menular (covid-19)."Sejumlah negara di dunia sudah merekomendasikan atau bahkan mewajibkan warga untuk mengenakan masker di ruang publik.Kepala Teknis WHO Dr Maria Van Kerkhove menjelaskan lebih lanjut mengenai perubahan panduan ini. Ia mengonfirmasi bahwa WHO menyarankan semua orang mengenakan masker di ruang publik, namun bukan yang bertipe medis. WHO menyarankan agar masyarakat umum mengenakan masker yang terbuat dari kain.Selama ini WHO selalu menyarankan agar masker medis sebaiknya hanya dipakai oleh orang sakit atau tenaga kesehatan.WHO mengatakan panduan terbaru ini disusun berdasarkan sejumlah studi yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. "Kami menyarankan pemerintahan di seluruh dunia mendorong masyarakat umum untuk mengenakan masker (di ruang publik)," kata Van Kerkhove.Di waktu yang sama, WHO menekankan bahwa masker wajah hanya satu dari sejumlah benda yang dapat digunakan untuk meminimalisasi penularan covid-19. WHO tidak ingin warga beranggapan bahwa dengan mengenakan masker, maka mereka sudah terlindungi sepenuhnya."Masker saja tidak akan melindungi kalian dari covi-19," tutur Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins pada Sabtu pagi, total kasus covid-19 di kancah global telah melampaui 6,7 juta dengan 394 ribu lebih kematian dan 2.745.233 pasien sembuh.(WIL)