AS: Kami Telah Hancurkan Ekonomi Rusia

Washington: Di tengah Amerika Serikat (AS) mengalami lonjakan harga minyak dan inflasi tak terkendali, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyebutkan perekonomian Rusia berhasil dihancurkan.Psaki menolak mengomentari pertanyaan mengenai persiapan Gedung Putih terkait kemungkinan penggunaan senjata kimia dan senjata biologis oleh Rusia. Ditanyakan tentang penguatan pengaruh AS ke luar, Psaki menyebut sanksi terhadap barang-barang dari Rusia sebagai bukti komitmen Gedung Putih kepada isu Ukraina “Kami pada dasarnya telah menghancurkan perekonomian Rusia," ujar Psaki, dilansir dari Fox News, Jumat, 11 Maret 2022.Tidak disebutkan batas “garis merah” spesifik agresi Rusia, namun menyatakan AS membantu Ukraina dalam beberapa bentuk.“Kami telah menambahkan berbagai bantuan militer dan keamanan, jumlah yang historis, kepada Ukraina, termasuk sejumlah senjata pertahanan. Kami mempercepat pengirimannya,” kata Psaki.Perkiraan investasi AS terhadap pemberian bantuan pertahanan dan kemanusiaan pun disampaikan oleh Psaki, juga tekanan yang diberlakukan AS kepada Rusia.“Bahkan dalam 10 hari terakhir, kami telah mengirimkan (bantuan senjata dan kemanusiaan) sekitar USD240 juta (sekitar Rp3,4 triliun). Juga, kami telah memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan,” imbuhnya.“Kami pada dasarnya telah menghancurkan perekonomian Rusia, di mana pasar saham bahkan tidak buka. Jadi, tidak benar mengatakan itu dibiarkan, kami telah mengambil semua langkah dan mengumpulkan dunia,” lanjut Psaki.Dalam gelaran konferensi yang sama, Psaki menyalahkan invasi Rusia atas melonjaknya harga bensin dan inflasi di AS. Namun, menurutnya, para ahli mengatakan hal ini hanya akan berlangsung sementara.“Kami mengandalkan asesmen Federal Reserve (Bank Sentral AS) dan analis ekonomi lainnya yang menilai berapa lama ini akan bertahan. Perkiraan dan penilaian mereka saat ini adalah akan menjadi sedang pada akhir tahun,” kata Psaki.Secara tersirat, Psaki menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai seorang diktator yang memengaruhi negara lain, khususnya AS.“Tidak diragukan bahwa ketika seorang diktator asing menginvasi negara asing, dan ketika diktator asing itu adalah kepala negara penghasil minyak terbesar ketiga di dunia, itu akan menyebabkan dampak,” ucap Psaki.Psaki terus ditekan wartawan tentang menyalahkan Rusia atas krisis inflasi yang terjadi dan pernyataan Demokrat bahwa penurunan ekonomi AS merupakan akibat langsung dari invasi Rusia.“Kita sudah melihat harga bensin naik setidaknya 75 sen (sekitar Rp11.000) sejak Presiden Putin menempatkan pasukan di perbatasan Ukraina,” ujar Psaki menjawab pers. (Kaylina Ivani)