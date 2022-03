Sejumlah Perusahaan AS Diminta Waspadai Kemungkinan Serangan Siber Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Gedung Putih memberikan peringatan kepada sejumlah perusahaan terkait kemungkinan adanya serangan siber Rusia terhadap infrastruktur penting Amerika Serikat ( AS ).AS sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan terkait kapabilitas Rusia untuk menyerang perusahaan-perusahaan AS. Kini, Presiden Joe Biden kembali menekankan pesan tersebut pada Senin, 21 Maret 2022.Biden mengatakan perkembangan informasi intelijen menunjukkan bahwa Rusia "mengeksplorasi pilihan untuk melancarkan serangan siber." Potensi serangan disebut sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS terkait invasi Rusia ke Ukraina Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Teknologi Siber, Anne Neuberger, meminta sejumlah perusahaan AS untuk mengamankan sistem mereka masing-masing.Itu termasuk penerapan autentikasi multifaktor, menutup sistem yang diketahui rentan, menyimpan back-up data, melakukan pelatihan, dan menghubungi otoritas federal sebelum terjadinya serangan.Neuberger mengatakan pihaknya melakukan pertemuan rahasia dengan sejumlah perusahaan pekan lalu. Pertemuan itu diselenggarakan berdasarkan "aktivitas persiapan" yang dideteksi intelijen AS dari Rusia.Meski begitu, pemerintah AS tidak melihat adanya serangan siber spesifik yang mendekat sejauh ini.Kepada wartawan, Neuberger mengatakan AS menyadari adanya peningkatan perilaku mencurigakan di samping kemungkinan pihak tertentu mengeksploitasi sasaran kritis.Beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan Rusia meluncurkan serangan siber yang berdampak pada AS dalam beberapa tahun terakhir.Salah satunya adalah serangan ransomware pipa gas Colonial (Colonial Pipeline), yang berakibat krisis bahan bakar Mei 2021 lalu di Pantai Timur AS. Beberapa minggu kemudian, terjadi serangan terhadap pengolah daging JBS.Dalam serangan-serangan terbesar, pelaku peretasan diyakini menerima pengarahan dari intelijen Rusia. Sekitar 100 perusahaan dan sekitar selusin lembaga pemerintahan terdampak serangan yang datang melalui pembaruan perangkat lunak (software update).Pembobolan berlangsung tanpa terdeteksi selama beberapa bulan dan pertama kali dilaporkan Desember 2020.Baca: AS dan Sekutunya Siap Respons Serangan Siber Rusia Rusia menuding AS sendiri yang melancarkan penyerangan. Tahun 2018, Komando Siber AS dikabarkan memblokir akses internet untuk sebuah organisasi berbasis di Saint Petersburg atas tuduhan menyebarkan disinformasi.Sementara itu, peretas yang mendukung Rusia dan Ukraina tengah meluncurkan operasi terhadap satu sama lain dalam beberapa minggu terakhir. Hingga kini, Rusia tidak melangsungkan serangan besar-besaran ke infrastruktur air, komunikasi, listrik, atau gas Ukraina.