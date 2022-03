Menlu Perempuan Pertama AS Madeleine Albright Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) perempuan pertama dan yang membantu mengarahkan kebijakan luar negeri Barat setelah Perang Dingin meninggal dunia pada usia 84 tahun, Rabu 23 Maret 2022 waktu setempat. Albright diketahui selama ini berjuang melawan kanker.Albright adalah tokoh sentral dalam pemerintahan Presiden Bill Clinton, pertama kali menjabat sebagai Duta Besar AS untuk PBB sebelum menjadi diplomat top negara itu dalam masa jabatan keduanya.Dia memperjuangkan perluasan NATO, mendorong aliansi untuk campur tangan di Balkan untuk menghentikan genosida dan pembersihan etnis. Dia juga berusaha untuk mengurangi penyebaran senjata nuklir, dan memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di seluruh dunia.Presiden Joe Biden memberi penghormatan kepada Albright dalam sebuah pernyataan panjang Rabu, menyebutnya sebagai ‘kekuatan’ dan mengatakan bekerja dengannya selama tahun 1990-an ketika dia berada di Komite Hubungan Luar Negeri Senat adalah salah satu yang menarik dari karir Senatnya."Ketika saya memikirkan Madeleine, saya akan selalu mengingat keyakinannya yang kuat bahwa 'Amerika adalah negara yang tak tergantikan,'" kata Biden, seperti dikutip CNN, Kamis 14 Maret 2022.Biden pun memerintahkan pengibaran bendera di Gedung Putih dan semua gedung federal dikibarkan setengah tiang untuk menghormati Albright.Bill Clinton pun memberikan penghormatannya kepada Albright. “Hanya sedikit pemimpin yang sangat cocok untuk masa-masa di mana mereka menjabat," kata Clinton dalam sebuah pernyataan."Sebagai seorang anak di Eropa yang dilanda perang, Madeleine dan keluarganya dua kali terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ketika akhir Perang Dingin mengantarkan era baru saling ketergantungan global, dia menjadi suara Amerika di PBB, kemudian mengambil alih kendali di Kementerian Luar Negeri, di mana dia adalah kekuatan yang bersemangat untuk kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia,” imbuhnya.Albright adalah wajah kebijakan luar negeri AS dalam dekade antara akhir Perang Dingin dan perang melawan teror yang dipicu oleh serangan 11 September 2001, era yang digembar-gemborkan oleh Presiden George H.W. Bush sebagai "tatanan dunia baru".AS, khususnya di Irak dan Balkan, membangun koalisi internasional dan kadang-kadang melakukan intervensi militer untuk menggulingkan rezim otokratis, dan Albright mengambil dari pengalamannya tumbuh dalam keluarga yang melarikan diri dari Nazi dan komunis di Eropa pertengahan abad ke-20 untuk membentuk pandangan dunianya. Dia juga dikenal sebagai idealis pragmatis yang mengidentifikasi diri sendiri yang menciptakan istilah ‘multilateralisme tegas’ untuk menggambarkan kebijakan luar negeri pemerintahan Clinton.Dia melihat AS sebagai "negara yang sangat diperlukan" dalam hal menggunakan diplomasi yang didukung oleh penggunaan kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia."Kami berdiri tegak dan kami melihat lebih jauh dari negara lain ke masa depan, dan kami melihat bahaya di sini bagi kita semua," katanya kepada NBC pada 1998."Saya tahu bahwa pria dan wanita Amerika berseragam selalu siap berkorban untuk kebebasan, demokrasi dan cara hidup Amerika,” ucapnya saat itu.Mungkin yang paling menonjol adalah upayanya untuk mengakhiri kekerasan di Balkan, dan dia sangat penting dalam mendorong Clinton untuk campur tangan di Kosovo pada 1999 untuk mencegah genosida terhadap etnis Muslim oleh mantan pemimpin Serbia Slobodan Milosevic. Dia dihantui oleh kegagalan pemerintahan Clinton sebelumnya untuk mengakhiri genosida di Bosnia.Pecahnya komunis Yugoslavia menjadi beberapa negara merdeka, termasuk Serbia dan Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Makedonia, pada 1990-an menghasilkan pertumpahan darah yang tak terlihat di benua itu sejak Perang Dunia II. Istilah "pembersihan etnis" menjadi sinonim dengan Bosnia, di mana pasukan Serbia yang setia kepada Milosevic mencoba membentuk negara terpisah dengan mengusir penduduk sipil non-Serbia.Pemerintahan Clinton tidak melakukan intervensi sampai pembantaian di Srebrenica pada 1995, ketika orang-orang Serbia membunuh 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim, yang mengarah pada Rencana Perdamaian Dayton yang ditengahi AS. Tetapi ketika Milosevic kemudian mencoba untuk memindahkan rencana etno-nasionalisnya ke Kosovo, pemerintahan Clinton mengumpulkan koalisi untuk menghentikannya melakukan seperti apa yang dilakukan Milosevic di Bosnia.Albright menuduh Milosevic menciptakan "kengerian proporsi alkitabiah" dalam "keinginannya untuk memusnahkan sekelompok orang" -- mayoritas Muslim Kosovo. Dia mendapat kecaman panas di Washington pada saat itu, dengan beberapa menyebut serangan udara NATO "Perang Albright" sementara yang lain menuduhnya salah menilai tekad Milosevic.Untuk itu, Albright berkata pada tahun 1999, "Saya bertanggung jawab penuh bersama rekan-rekan saya karena percaya bahwa penting bagi kita untuk tidak berdiam diri dan menonton apa yang direncanakan Milosevic," menambahkan bahwa "kita tidak dapat menyaksikan kejahatan terhadap kemanusiaan. "Pada akhirnya, koalisi pimpinan AS menghentikan agresi Serbia, dan Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.