Times Square Dibarikade, Pesta Tahun Baru New York Hanya untuk Nakes

New York: Times Square, di Kota New York, Amerika Serikat (AS) dibarikade pada Kamis 31 Desember, dengan hanya segelintir tamu undangan diizinkan masuk untuk menonton jatuhnya bola pada Malam Tahun Baru secara langsung. Mereka yang bisa melihat langsung termasuk petugas kesehatan (nakes) dan orang lain dari garis depan pandemi virus korona covid-19 ).“Setiap orang harus tinggal di rumah dan menonton perayaan yang dipangkas di televisi,” kata Wali Kota Bill de Blasio, seperti dikutip AFP, Kamis 31 Desember 2020 waktu AS atau Jumat 1 Januari 2021 waktu Indonesia.Sementara sejumlah acara di seluruh Amerika Serikat juga dibatasi atau dialihkan secara online.Puluhan ribu orang biasanya memenuhi blok di sekitar Times Square, berdiri berjam-jam dalam cuaca dingin di titik fokus perayaan Malam Tahun Baru di Amerika Serikat. Mereka menunggu bola kristal perlahan turun di detik-detik terakhir tahun.Untuk tahun ini polisi hanya mengizinkan beberapa puluh orang hadir secara langsung. Itupun hanya warga yang mengenakan masker dan tidak ada tanda-tanda demam yang diperlukan untuk masuk. Acara malam pergantian tahun pun akan dihadiri oleh penyanyi di antaranya Jennifer Lopez dan Gloria Gaynor, yang akan menyanyikan klasik disko 'I Will Survive' untuk puluhan pekerja garis depan dan keluarganya.Penyelenggara telah mengundang pekerja toko kelontong, penjaga gedung, seorang pengantar pizza, dokter dan perawat, termasuk Sandra Lindsay, perawat New York yang menjadi penerima pertama vaksin virus korona di Amerika Serikat di luar uji coba awal bulan ini.Lebih dari 25.000 warga New York meninggal akibat covid-19 tahun ini. Kota itu sempat bergulat dengan wabah paling mematikan di dunia pada musim semi."Ini akan menjadi, bisa dibilang, yang paling istimewa, paling pedih, Malam Tahun Baru yang paling mengharukan," tutur de Blasio, yang akan menekan tombol untuk memulai penurunan bola kristal, kepada wartawan."Pada 2021, kami akan menunjukkan kepada orang-orang seperti apa rasanya pulih, kembali,” tegasnya.Karena penghitungan kasus harian baru terus meningkat di seluruh Negeri Paman Sam, bar dan restoran serta tempat berkumpul lainnya ditutup atau memiliki kapasitas yang sangat terbatas.Di Las Vegas, Boston, dan sekitarnya, pertunjukan kembang api resmi telah dibatalkan. Penyelenggara festival seni Malam Pertama tahunan Boston pada Malam Tahun Baru telah mengatur pertunjukan langsung selama enam jam yang disiarkan secara online oleh musisi dan artis lokal.(REN)