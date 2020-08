AS Umumkan Kontrak 100 Juta Vaksin Covid-19 Buatan Moderna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengaku telah menyepakati sebuah kontrak dengan Moderna, perusahaan obat di Massachusetts, untuk menghadirkan 100 juta vaksin potensial virus korona (covid-19)."Malam ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah mencapai sebuah kesepakatan dengan Moderna untuk membuat dan menyalurkan 100 juta vaksin virus korona," ujar Trump dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa 11 Agustus."Kita akan memiliki vaksin ini, pemerintah sudah membeli semuanya," sambung dia, dilansir dari laman NTD, Rabu 12 Agustus 2020.Perjanjian antar Pemerintah AS dan Moderna diperkirakan bernilai USD1,525 miliar (Rp22,5 triliun) untuk biaya produksi dan penyaluran vaksin covid-19. Angka tersebut juga meliputi "pembayaran insentif untuk penyaluran produk secara tepat waktu.""Sesuai komitmen pemerintah AS mengenai akses bebas terhadap vaksin covid-19, warga Amerika akan menerima vaksin mRNA-127," sebut Moderna."Berdasarkan ketentuan terkait produk vaksin yang dibeli pemerintah, tenaga medis profesional dapat menerapkan biaya dalam hal penyuntikannya," lanjut perusahaan tersebut.Baca: AS Siapkan Jutaan Vaksin di Akhir 2020 dan Awal 2021 Harga vaksin Moderna berkisar USD30,50 atau setara Rp450 ribu per dosis. Kandidat vaksin Moderna, mRNA-1273, adalah satu dari sedikit vaksin yang sudah memasuki uji klinis fase ketiga atau tahap final. Moderna memprediksi proses uji klinisnya akan selesai pada September mendatang.Di bawah perjanjian, Pemerintah AS juga memiliki opsi untuk membeli tambahan 400 juta kandidat vaksin dari Moderna.Sebelumnya, AS telah menyuntikkan dana USD955 juta (Rp14 triliun) untuk membiayai riset vaksin covid-19, yang menjadikan total anggaran pengembangannya mencapai USD2,48 miliar atau setara Rp36,6 triliun).(WIL)