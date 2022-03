WHO Sarankan Ukraina Hancurkan Patogen Berpotensi Mengancam di Laboratorium Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan Ukraina untuk menghancurkan patogen ancaman tinggi yang ditempatkan di laboratorium kesehatan masyarakat negara itu. Usul WHO tersebut agar mencegah 'tumpahan potensial' yang akan menyebarkan penyakit di antara penduduk.Pakar biosekuriti mengatakan, pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina dan pemboman kota-kotanya telah meningkatkan risiko lolosnya patogen penyebab penyakit. Terlebih jika salah satu fasilitas itu rusak.Seperti banyak negara lain, Ukraina memiliki laboratorium kesehatan masyarakat yang meneliti cara mengurangi ancaman penyakit berbahaya yang menyerang hewan dan manusia termasuk covid-19.Laboratoriumnya telah menerima dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan WHO.Dilansir dari Malay Mail, Jumat, 11 Maret 2022, WHO mengatakan, mereka telah berkolaborasi dengan laboratorium kesehatan masyarakat Ukraina selama beberapa tahun terakhir. Kerja sama unutk mempromosikan praktik keamanan yang membantu mencegah pelepasan patogen yang tidak disengaja atau disengaja."Sebagai bagian dari pekerjaan ini, WHO sangat merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan di Ukraina dan badan-badan lain yang bertanggung jawab untuk menghancurkan patogen ancaman tinggi untuk mencegah potensi tumpahan," tutur WHO.Tapi, WHO tidak mengungkapkan secara spesifik tentang jenis patogen atau racun yang disimpan di laboratorium Ukraina.Pada Rabu lalu, juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) mengoperasikan laboratorium biowarfare di Ukraina. Tuduhan ini berulang kali dibantah oleh Washington dan Kiev.Zakharova mengatakan bahwa dokumen yang digali oleh pasukan Rusia di Ukraina menunjukkan "upaya darurat untuk menghapus bukti program biologis militer" dengan menghancurkan sampel laboratorium."Ukraina dengan tegas menyangkal tuduhan semacam itu," tutur juru bicara kepresidenan Ukraina.Juru bicara pemerintah AS juga membantah keras tuduhan Zakharova, dengan mengatakan bahwa Rusia dapat menggunakan klaimnya sebagai dalih untuk menyebarkan senjata kimia atau biologinya sendiri.Pernyataan WHO tidak mengacu pada biowarfare. Badan tersebut mengatakan pihaknya mendorong semua pihak untuk bekerja sama. Termasuk dalam pembuangan yang aman dan terjamin dari setiap patogen yang mereka temui, dan untuk menjangkau bantuan teknis yang diperlukan.Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bersidang hari ini atas permintaan Rusia. Mereka akan membahas klaim Moskow terkait aktivitas biologis AS di Ukraina.