WSJ: Hipotesis Covid-19 Berasal dari Lab Wuhan Masuk Akal

Washington: Laboratorium nasional Amerika Serikat telah merilis kesimpulan sementara mengenai studi terkini asal-usul Covid-19 pada Senin, 7 Juni. Dalam laporan tersebut, yang diberitakan oleh Wall Street Journal (WSJ), disebutkan bahwa hipotesis Covid-19 berasal dari kebocoran lab di kota Wuhan masuk akal dan layak diinvestigasi lebih lanjut.Studi asal-usul Covid-19 oleh Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California dipersiapkan sejak Mei 2020. Permintaan studi ini berasal dari Kementerian Luar Negeri AS di bulan-bulan terakhir pemerintahan Donald Trump Menurut keterangan WSJ, studi yang dilakukan Lawrence Livermore didasarkan pada analisis genonik virus Covid-19. Lawrence Livermore menolak berkomentar mengenai artikel terbaru WSJ.Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden memerintahkan jajarannya untuk mencari jawaban mengenai asal-usul Covid-19.Sejumlah agensi intelijen AS mempertimbangkan dua skenario, bahwa Covid-19 berasal dari kecelakaan di laboratorium, atau muncul dari kontak antara manusia dan hewan terinfeksi.Namun sejauh ini, belum ada satu pihak pun yang merilis kesimpulan final mengenai asal-usul Covid-19.Sementara dalam laporan intelijen AS yang beredar di era Trump, disebutkan bahwa tiga staf Institut Virologi Wuhan di Tiongkok jatuh sakit pada November 2019 sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ketiganya sakit sebelum Tiongkok menginformasikan adanya Covid-19 ke Organisasi Kesehatan Dunia.Jajaran pejabat AS, terutama di era Trump, menuduh Tiongkok tidak transparan mengenai asal-usul Covid-19. Tiongkok membantah keras telah menyembunyikan data-data terkait virus tersebut.Sebelumnya pada bulan ini, kepala penasihat medis Presiden AS, Dr Anthony Fauci menyerukan Tiongkok untuk merilis catatan medis mengenai sejumlah staf yang sakit di Wuhan sebelum pengumuman kemunculan Covid-19. Menurutnya, catatan medis tersebut mungkin dapat menghadirkan petunjuk krusial mengenai hipotesis Covid-19 bocor dari sebuah lab di Wuhan.Baca: Fauci Minta Tiongkok Rilis Catatan Medis Pekerja Lab Wuhan (WIL)