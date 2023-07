12 Terluka Akibat Robohnya dari Crane di Sebuh Lokasi Konstruksi di New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Sebanyak 12 orang -,termasuk sembilan warga sipil dan tiga petugas pemadam kebakaran,- menderita luka yang tidak mengancam jiwa setelah sebuah crane atau alat derek konstruksi bangunan runtuh di Kota New York Amerika Serikat (AS) pada Rabu 26 Juli 2023. Menurut Departemen Pemadam Kebakaran New York (FDNY), semua yang terluka diangkut ke rumah sakit setempat.“Salah satu petugas pemadam kebakaran mengalami nyeri dada dan dibawa ke rumah sakit daerah. Tetapi semua cedera tidak mengancam nyawa,” kata Wakil Komisaris Departemen Pemadam Kebakaran New York Joseph W. Pfeifer dalam konferensi pers, seperti dikutip CNN, Kamis 27 Juli 2023.Pfeifer menambahkan bahwa beberapa warga sipil yang terluka adalah pekerja konstruksi.Insiden itu terjadi di lokasi konstruksi di 10th Avenue dan 41st Street, di mana petugas pemadam menanggapi laporan darurat kebakaran yang terjadi sebelum ledakan crane yang runtuh. Crane itu kemudian jatuh menghantam sebuah bangunan di seberang jalan.Api telah padam, menurut kru di tempat kejadian. Pejabat FDNY menggunakan drone pada Rabu pagi untuk melihat derek lebih dekat.Kobaran api meletus saat operator derek sedang mengangkat sekitar 16 ton beton, kata Pfeifer kepada wartawan.“Operator melihat api di mesin derek dan mencoba memadamkannya tetapi kewalahan oleh api. Namun operator berhasil keluar dari kabin crane dengan aman,” ujar Pfeifer.Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, ledakan itu sudah jatuh ke tanah. Lebih dari 200 personel pemadam kebakaran dan EMS merespons selama insiden tersebut.Para pejabat percaya api melemahkan kabel derek "ke titik di mana ia kehilangan kekuatannya, dan di situlah keruntuhan terjadi," kata Pfeifer.Rekaman yang diposting di Twitter menunjukkan api dan asap mengepul dari derek sebelum ledakannya jatuh, menghantam gedung di seberang jalan di 555 10th Ave. Gambar yang dibagikan oleh kantor Wali Kota Eric Adams menunjukkan puing-puing berserakan di jalan di bawah.Richard Paz, seorang pekerja besi yang berada di lokasi Rabu pagi, mengatakan kepada CNN bahwa dia melihat crane itu berasap dan mengatakan kepada orang lain, "Itu bukan pertanda baik."Paz melihat operator crane mencoba memadamkan api, tetapi ketika "sampai pada titik di mana dia tidak bisa, dia hanya memiliki pilihan untuk keluar dari crane dan turun."Pihak berwenang akan melihat masing-masing pihak yang terlibat dalam operasi derek sebagai bagian dari penyelidikan atas keruntuhan, kata Komisaris Bangunan James Oddo selama konferensi pers. Insinyur departemen juga akan menilai integritas struktural bangunan yang terkena ledakan yang jatuh.Para pejabat Kota New York mengatakan, akan ada penundaan personel darurat, asap, dan lalu lintas di daerah itu. Warga pun diminta menghindari area antara jalan 10 dan 11 dari West 41st hingga West 42nd.