Biden Siapkan Acara Mengenang 500 Ribu Korban Meninggal Covid-19

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana melakukan upacara penghormatan bagi 500 ribu warga yang meninggal akibat virus korona ( Covid-19 ) di negaranya. Upacara dilakukan dengan menyalakan lilin pada Senin ini, 22 Februari 2021.Gedung Putih mengatakan Biden akan menyampaikan pidato saat matahari terbenam di Cross Hall. "Presiden akan menyampaikan komentar mengenai kematian karena covid-19 di Cross Hall," kata Gedung Putih, dilansir dari New York Post."Kemudian ia akan mengheningkan cipta dan memulai upacara penyalaan lilin saat matahari terbenam di South Portico," imbuh mereka.Seremoni mengenang dan menghormati korban Covid-19 ini juga akan diikuti juga Wakil Presiden Kamala Harris dan Ibu Negara Jill Biden.Sehari sebelum menjabat bulan lalu, Biden dan Harris juga telah mengheningkan cipta di Lincoln Memorial. Hal itu dilakukan untuk menghormati 400 ribu nyawa yang hilang akibat Covid-19."Untuk menyembuhkan, kita harus mengingat," tutur Biden saat itu, merujuk pada upaya pemulihan dampak Covid-19 di AS.Baca: Fauci: Warga AS Mungkin Harus Tetap Pakai Masker pada 2022 Pekan kemarin, Biden mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 sama sulitnya dengan tantangan membuat vaksin.Biden telah menetapkan target untuk menyuntikkan total 100 juta vaksin dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Rata-rata vaksinasi Covid-19 di AS saat ini adalah 1,7 juta dosis per hari.Dengan jumlah kematian AS yang akan segera mencapai 500.000, Biden mengaku tidak dapat memprediksi kapan krisis ini akan berakhir. Namun, ia mengatakan bahwa 600 juta dosis vaksin Covid-19 diharapkan sudah siap disuntikkan pada akhir Juli.Lebih dari 61 juta orang telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin covid-19 di AS, dengan sekitar 18 juta di antaranya telah menerima dosis kedua.(WIL)