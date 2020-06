SBY: Amerika Diserang Tiga Pukulan Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan di 2020, Amerika Serikat tengah mendapat tiga pukulan besar. Dia menuturkan AS saat ini tengah berjuang melawan keterpurukan."Pertama, korban covid-19 tertinggi di dunia, kedua ekonomi sedang tidak cerah, dan ketiga terjadi kerusuhan sosial yang meluas," ujar SBY, dalam unggahannya di Facebook, Kamis 4 Juni 2020.Mengenai penanganan covid-19, tidak diragukan jika Negeri Paman Sam memiliki sistem pelayanan kesehatan yang maju dan mapan. Namun, negeri adidaya itu nyatanya tidak mampu menghadapi tantangan ini.SBY tidak mau berspekulasi mengenai apa yang terjadi di AS dalam menghadapi pandemi. Dia mengatakan hal tersebut biar diserahkan kepada AS saja.Sementara untuk masalah ekonomi, SBY menuturkan bukan hanya AS yang mengalami resesi karena pandemi. Namun, karena AS adalah negara besar, maka tetap saja ada arti penting dibaliknya."Trump sangat membanggakan prestasi dan capaian ekonominya 3,5 tahun terakhir ini. Misalnya tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah," ujar SBY.Ketika ekonomi runtuh, permasalah berlanjut ke sosial dan politik. Dia menyoroti penjarahan yang terjadi saat demonstrasi kematian George Floyd sebagai faktor rasial atau malah faktor ekonomi.Menurut SBY, kesulitan ekonomi juga bisa menjadi alasan golongan bawah memaksa melakukan penjarahan. Pukulan yang terakhir adalah adanya demonstrasi antirasisme atas kematian George Floyd, warga kulit hitam AS yang tewas akibat kekerasan aparat kepolisian.SBY mengatakan Floyd kini menjadi simbol perlawanan rakyat, utamanya komunitas kulit hitam. Dia menuturkan untuk menghadapi permasalahan ketiga, ada sejumlah skenario yang bisa terjadi."Pertama dengan penanganan tepat maka rusuh bisa diredakan. Kedua, unjuk rasa malah semakin meluas. Dan skenario ketiga merupakan kelanjutan dari yang kedua, yakni situasi politik, keamanan dan sosial semakin memburuk," imbuhnya.Dalam skenario ketiga, imbuh SBY, Trump sebagai panglima tertinggi mengerahkan tentara federal untuk menanganinya. Menurutnya ini tidak lazim terjadi di AS.Namun hal tersebut akan membawa risiko dan konsekuensi besar dan berdampak secara politik, hukum, sosial, maupun keamanan. "Juga akan berdampak pada citra AS di dunia," pungkasnya.(FJR)