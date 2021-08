Dukungan Politik Biden Merosot akibat Kacaunya Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menilai penarikan pasukan AS dari Afghanistan telah dilakukan secara efektif. Namun, ternyata hal ini justru menimbulkan kritikan dari banyak pihak hingga membuat dukungan politik bagi Biden merosot.Menurut jejak pendapat Reuters/Ipsos, tingkat dukungan untuk Biden dalam hitungan hari merosot 7 poin, terendah selama masa pemerintahannya. Morning Consult/Politico menunjukkan hanya 49 persen rakyat AS mendukung penarikan pasukan, turun 20 poin jika dibandingkan April 2021.Biden berdalih pengambilanalihan Afganistan berlangsung sangat cepat dan tak ada yang bisa memprediksi. Kegagalan mengevakuasi warga Amerika dan militer Afghanistan secara cepat menimbulkan keraguan kalkulasi kebijakan luar negeri Biden.“Ini adalah kegagalan kepemimpinan. Kegagalan pemikiran dan perencanaan,” ujar Brookings Institution Michael O’Hanlon dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Senin, 23 Agustus 2021.Wakil rakyat AS berjanji untuk menginvestigasi kemenangan pesat Taliban dan penarikan pasukan AS yang kacau. Ada sebagian analis yang melihat kekacauan di Afghanistan masih dapat diperbaiki dan penarikan pasukan AS merupakan hal yang tepat dilakukan.Biden kini harus menyusun strategi untuk segera mengevakuasi warga AS dan menangani para pengungsi Afghanistan apabila tidak ingin terjadi krisis politik. Selain itu, Biden juga harus menjamin Afghanistan tidak akan jadi sarang teroris serta menjunjung hak asasi manusia termasuk bagi perempuan dan kaum minoritas.“AS dan anggota komunitas internasional harus sepakat memberi pesan yang jelas bagi Taliban tentang apa yang patut dilakukan pemerintah Afghanistan,” jelas Wilson Center Earld Anthony Wayne.AS saat ini membekukan cadangan pemerintah Afghanistan yang disimpan di rekening Amerika berjumlah sekitar USD9,5 miliar. Aset ini dapat dijadikan daya tawar untuk bernegosiasi dengan Taliban. (Widya Finola Ifani Putri)(UWA)