Satu Lagi Warga AS Tewas dalam Pertempuran di Ukraina

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kematian seorang warga Negeri Paman Sam dalam pertempuran di Ukraina pada Selasa, 21 Juni 2022. Ini merupakan kematian kali kedua di kalangan warga AS yang ikut serta dalam pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Stephen Zabielski, pria berusia 52 tahun, dinyatakan meninggal dunia di Ukraina. Pihak kementerian mengaku tengah memberikan bantuan konsuler kepada keluarga korban."Sekali lagi kami meminta kepada warga AS untuk tidak bepergian ke Ukraina karena adanya konflik bersenjata," ujar juru bicara Kemenlu AS, dikutip dari AFP.Ia menyerukan kepada semua warga AS di Ukraina untuk "segera pergi jika kondisinya sudah aman dengan menggunakan segala bentuk transportasi darat yang tersedia."Zabielski adalah warga kedua AS yang tewas bertempur untuk Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi ke negara tetangganya pada 24 Februari. Sementara warga AS yang pertama tewas dalam konflik tersebut adalah mantan marinir bernama Willy Joseph Cancel.Baca: Mantan Marinir AS Tewas dalam Pertempuran di Ukraina Surat kabar di salah satu area New York, tempat Zabielski tinggal, memasang obituari. Disebutkan bahwa Zabielski meninggal dunia pada 15 Mei saat sedang "berperang di desa Dorozhniank, Ukraina."Sering juga dipanggil dengan nama Steve, Zabielski bekerja di sektor konstruksi selama tiga tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan lima anak tiri."Steve senang menikmati hidup. Dia menyukai aktivitas berburu, memancing dan mengendarai sepeda motor Harley," ungkap keterangan dalam obituarinya.Kematian Steve dikonfirmasi di tengah kekhawatiran Washington mengenai adanya dua veteran militer AS yang menjadi relawan di Ukraina. Keduanya dikabarkan telah ditangkap pasukan Rusia.Dua veteran tersebut, Alexander Drueke dan Andy Huynh, terlihat di beberapa video yang disiarkan media nasional Rusia. Namun sejauh ini keberadaan pasti keduanya belum diketahui.Kemenlu AS menegaskan bahwa Rusia harus memperlakukan relawan dengan semanusiawi mungkin sesuai dengan yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa mengenai tahanan perang.