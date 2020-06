Bolsonaro Ancam Tarik Brasil dari WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Brasilia: Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengancam menarik negaranya dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ancaman dilayangkan usai WHO memperingatkan sejumlah negara di dunia mengenai risiko mencabut penguncian wilayah (lockdown) di tengah pandemi virus korona (covid-19)."Amerika Serikat telah meninggalkan WHO, dan kami juga sedang mempelajari hal tersebut untuk masa mendatang," kata Bolsonaro kepada awak media di luar istana kepresidenan di Brasilia."Jika WHO tetap bekerja dengan menerapkan bias ideologi, maka kami juga akan pergi," lanjutnya, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 6 Juni 2020.Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump -- mitra ideologi Bolsonaro -- mengatakan bahwa Washington akan mengakhiri hubungannya dengan WHO. Trump menuding salah satu agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menjadi "boneka" Tiongkok, negara tempat pertama kali munculnya covid-19.Sejak covid-19 mewabah, Bolsonaro mengikuti sejumlah langkah dan sikap Trump, seperti meremehkan tingkat keparahan penyebaran virus; mengkritik langkah-langkah pembatasan di dalam negeri; dan menyerukan penggunaan obat yang belum teruji.Ancaman Bolsonaro untuk pergi dari WHO muncul beberapa saat sebelum Brasil mengumumkan bahwa angka kematian akibat covid-19 di negara tersebut telah bertambah melampaui 35 ribu. Jumlah kematian tersebut merupakan ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Inggris.Sebelumnya, Bolsonaro pernah menyebut covid-19 sebagai sebuah "flu biasa" yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Ia menentang lockdown di beberapa wilayah di Brasil, dan memintanya untuk segera dicabut agar roda perekonomian dapat kembali berputar.Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins pada Sabtu ini, total kasus covid-19 di Brasil telah melampaui 614 ribu. Sementara di level global, angka kasus covid-19 telah melewati 6,7 juta dengan 394 ribu lebih kematian dan 2.748.576 pasien sembuh.(WIL)