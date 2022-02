Diancam Sanksi, Rusia Tegaskan Tak Akan Mundur Hadapi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Kedutaan Rusia di Washington mengatakan Selasa bahwa Moskow tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) terkait ketegangan dengan Ukraina . Sebelumnya pada diplomat AS dan Rusia berdebat sengit dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York 31 Januari 2022."Kami tidak akan mundur dan tetap akan berdiri tegak mendengarkan ancaman sanksi AS," pernyataan Kedutaan Rusia di Facebook, seperti dikutip AFP, Selasa 1 Februari 2022."Washington lah menghasilkan ketegangan, bukan Moskow,” imbuh pernyataan itu.Baca: Rusia dan AS Bertengkar Mengenai Ukraina di DK PBB Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengadakan pembicaraan telepon baru di Ukraina Selasa 1 Februari 2022 ini waktu setempat.Ketegangan antara kedua negara telah meroket dalam beberapa pekan terakhir karena AS menuduh Moskow merencanakan invasi segera ke Ukraina.Gedung Putih mengatakan Senin bahwa pihaknya siap untuk menjatuhkan sanksi pada "lingkaran dalam" Presiden Vladimir Putin jika serangan terhadap Ukraina berlanjut.Presiden AS Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Putin tentang tanggapan sanksi Barat yang terkoordinasi secara besar-besaran jika dia menyerang Ukraina.Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan Ukraina, dengan negara-negara Barat khawatir mereka bisa melancarkan serangan.Kedutaan Rusia mengatakan, pasukan itu "tidak mengancam siapa pun”. Pasukan itu adalah ‘hak berdaulat’ Rusia untuk memindahkan angkatan bersenjatanya di wilayahnya.Menjelang pembicaraan Blinken-Lavrov, Moskow mengirim surat ke Washington tentang sikapnya terhadap Ukraina.