Viral Ghost of Kyiv, Pilot Ukraina yang Jatuhkan Banyak Pesawat Rusia

Asal mula video Ghost of Kyiv

Please let the Ghost of Kyiv be real ?? ????????????????????????pic.twitter.com/Z4ryFRjd11 — @jason calacanis (@Jason) February 25, 2022

(SYN)

Jakarta: Seorang pilot pesawat tempur MiG-29 Ukraina yang belum dikonfirmasi mendadak viral . Netizen menjulukinya Hantu Kyiv atau Ghost of Kyiv.Dilansir dari Newsweek.com, salah satu netizen membagikan sebuah video yang diduga menunjukkan jet MiG-29 melayang di langit di beberapa kota di Ukraina. Sosok itu dianggap sebagai jagoan Eropa (European Ace) sejak Perang Dunia II.Istilah "ace" diberikan kepada seorang penerbang militer dikreditkan dengan menjatuhkan lima atau lebih pesawat musuh dalam pertempuran udara.Namun, Ghost of Kyiv kemungkinan besar tidak nyata. Ia adalah pahlawan imajiner yang dirancang untuk meningkatkan moral Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.Tidak ada bukti bahwa Ghost of Kyiv eksis karena otoritas Ukraina tidak mengkonfirmasi keberadaan mereka.Akun Twitter milik Jason Calacanis memposting sebuah video jet tempur MiG-29 terbang melewati daerah pemukiman di kota Ukraina pada Jumat, 25 Februari 2022."Tolong biarkan Ghost of Kyiv menjadi nyata," tulis @jason.Penulis dan pengacara Seth Abramson mendukung tokoh imajinasi tersebut. Abramson membagikan gambar diam yang diduga menunjukkan Ghost of Kyiv menerbangkan MiG-29 tua, yang ia ambil dari video yang beredar luas."Saya memohon kepada media besar untuk melaporkan apakah 'The Ghost of Kyiv' benar-benar ada, seolah-olah benar bahwa hari ini seorang pilot pesawat tempur Ukraina yang heroik dengan seorang diri menjatuhkan 6 jet Rusia, jagoan terbang ini segera menjadi simbol kebangkitan Perlawanan Ukraina terhadap kejahatan perang Putin," cuit dia."Sekali lagi, kita tak tahu ini benar atau tidak," lanjut dia.Baca: Sudah 198 Orang, Termasuk 3 anak Tewas dalam Invasi Rusia Sementara itu, netizen lain meyakini bahwa pilot Ghost of Kyiv adalah inspirasi bagi semua."Semoga mesin Anda menyala panas dan semangat Anda tidak pernah padam, Ghost of Kyiv," ucap seorang netizen."Orang-orang menyebut satu-satunya pilot MiG-29 ini sebagai 'Ghost of Kyiv'. Dia dilaporkan mencetak 3-4 kemenangan hari ini, kurang dari sehari setelah invasi. Semoga berhasil," tutur netizen lain.