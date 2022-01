Banyak Sopir Bus Positif Covid-19, Layanan Antar Jemput Sekolah AS Dihentikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

North Carolina: Murid di dua sekolah menengah atas di North Carolina, Amerika Serikat (AS), untuk sementara tidak akan menerima layanan antar jemput setelah puluhan sopir bus sekolah dinyatakan positif Covid-19. Penghentian layanan diperkirakan berlangsung hingga dua pekan ke depan sejak Jumat pekan kemarin.Dikutip dari The Hill belum lama ini, Guilford County Schools mengatakan bahwa 76 sopir bus sekolah tidak bisa bekerja karena terinfeksi Covid-19. Alhasil, layanan antar jemput kekurangan staf operasional sehingga terpaksa dihentikan.Penghentian sudah dilakukan sejak Jumat kemarin. Karena tidak ada layanan antar jemput, jam masuk sekolah diundur satu jam lebih lama dari jadwal semula.Lonjakan kasus Covid-19 di AS, termasuk di kalangan sopir bus sekolah, dipicu kemunculan Omicron yang kini telah menjadi varian dominan di Negeri Paman Sam. Jumlah kasus terus meningkat meski lanjut vaksinasi Covid-19 di seantero AS secara umum cukup tinggi.Dalam upaya menarik minat warga untuk menjadi sopir bus di Guilford County, otoritas setempat telah menaikkan upah mereka menjadi USD15 dolar per jam. Untuk kehadiran sempurna per bulan, seorang sopir di Guilford County dapat meraup penghasilan hingga USD1.000.Meski jumlah sopir bus sekolah di Guilford County sudah mencukupi selama pandemi, banyak dari mereka terinfeksi Covid-19 dan tidak bisa bekerja karena harus menjalani isolasi.Sementara itu Sharon Contreras, pejabat pengawasan distrik Guilford County, mengatakan bahwa masalah kekurangan staf tidak hanya dialami layanan antar jemput, namun juga personel pendidikan di sejumlah sekolah."Ada kemungkinan beberapa kelas atau sekolah akan ditutup karena kami kekurangan personel," ungkapnya.Bulan lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memperbarui atturan karantina dan isolasi demi membantu menangani masalah kekurangan staf. Salah satu revisi CDC adalah memangkas periode isolasi menjadi lima hari.Baca: AS Kurangi Periode Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala