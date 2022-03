AS Hentikan Pendanaan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Kongres Amerika Serikat ( AS ) menolak untuk meneruskan pendanaan perawatan dan kebijakan Covid-19 pada bulan Maret. Akibatnya, sekitar 1.000 rakyat AS meninggal setiap harinya karena pandemi."Kami tidak akan mendukung tambahan pendanaan covid-19 apapun tahun ini, yang menimbulkan kerugian bagi wajib pajak dan keluarga-keluarga Amerika," tulis enam senator Partai Republik yang menandatangani surat untuk menentang pembiayaan bagi masyarakat terdampak Covid-19.Dari enam senator tersebut, termasuk di antaranya para pemimpin Partai Republik, Ted Cruz dan Marco Rubio.Para senator, yang juga merupakan anggota Kongres, menyalahkan Kongres karena menghabiskan terlalu banyak uang.Warga AS akan kehilangan akses terhadap tes, vaksin, hingga pengobatan Covid-19 begitu dana habis musim panas mendatang. "Kita tidak membutuhkan pendanaan Covid," kata Randy Feenstra, perwakilan Partai Republik dari Iowa.Covid-19 dianggap tidak perlu dikhawatirkan lagi di AS. Angka kasus baru di sana mengalami penurunan sejak pertengahan Januari, sehingga tampaknya AS sudah melewati puncak varian Omicron.Meski begitu, AS masih mencatat 30.000 kasus baru covid-19 setiap harinya. Juga, subvarian baru, BA.2, kian menyebar dengan cepat."Para ilmuwan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak cukup bertindak untuk mencegah lonjakan baru yang membahayakan warga rentan dan berpotensi menjungkirbalikkan kehidupan lagi," menurut artikel New York Times pada 19 Maret.Lonjakan baru sudah dimulai di Eropa setelah sejumlah pemerintah mencabut peraturan wajib masker, di mana hal serupa juga dilakukan AS. Namun, negara-negara Eropa memiliki tingkat vaksinasi jauh lebih tinggi, juga angka kematian lebih sedikit dibandingkan AS.Baca: 12 Juta Anak di AS Terinfeksi Covid-19 Sejak Awal Pandemi Gedung Putih memperingatkan, "Tanpa pendanaan, Amerika Serikat tidak akan memiliki vaksin booster atau vaksin khusus varian yang cukup, jika dibutuhkan, untuk semua orang Amerika.""Pemerintah federal tidak bisa membeli perawatan antibodi monoklonal lagi dan akan kehabisan stok untuk dikirim ke negara-negara bagian, paling cepat akhir Mei. Selain itu, pemerintah federal tidak bisa membeli pengobatan yang cukup untuk para individu dengan gangguan imun."Diketahui hal semacam ini telah berulang kali terjadi. AS terlalu dini mengumumkan kemenangan atas Covid-19, menghentikan langkah-langkah pencegahan, namun pada akhirnya tidak siap saat muncul wabah mematikan baru.