AS Miliki Bukti Kuat Rusia Lakukan Kejahatan Perang di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Amerika Serikat ( AS ) mengaku memiliki "bukti kuat" bahwa Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Pernyataan disampaikan saat invasi Rusia ke Ukraina sudah hampir menyentuh satu bulan.Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa saat ini tengah berlangsung proses investigasi dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina , dan AS akan ikut berkontribusi."Kami melihat adanya bukti-bukti yang jelas bahwa Rusia melakukan lebih banyak kejahatan (perang), dan kami akan membantu proses pengumpulan buktinya," ucap Kirby, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 22 Maret 2022."Mengenai seperti apa nanti hasil investigasinya, itu bukan sebuah keputusan yang bisa diambil Pentagon," sambung dia.Sebelumnya, jubir Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa Rusia adalah pihak yang telah melancarkan perang "tanpa provokasi dan tanpa justifikasi" terhadap Ukraina. Ia mengatakan, AS melihat adanya "bukti yang jelas bahwa mereka sengaja menyerang warga sipil."Psaki mengatakan, komentar Presiden AS Joe Biden terhadap Rusia menggambarkan kengerian dan kebrutalan yang telah dilakukan Moskow di Ukraina.Pekan kemarin, Biden menyebut Putin sebagai seorang "penjahat perang." Rusia marah besar atas ucapan tersebut, dan telah melontarkan "nota protes" yang dilayangkan kepada Duta Besar AS di Negeri Beruang Merah.Rusia menegaskan pernyataan Biden dan langkah-langkah AS yang dilakukan terkait konflik di Ukraina berpotensi memutus sepenuhnya hubungan diplomatik antara Moskow dan Washington.Baca: Rusia Peringatkan Hubungan Diplomatik dengan AS Bisa Terputus Sepenuhnya