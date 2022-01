AS Catat Lonjakan 1,3 Juta Kasus Covid-19 dalam Sehari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) melaporkan 1,34 juta kasus covid-19 dalam sehari. NBC News mengatakan, tingkat kasus harian memecahkan rekor global ketika rawat inap melonjak di seluruh negeri.Rata-rata tujuh hari untuk kasus covid-19 di AS juga mencapai titik tertinggi pada Senin 10 Januari 2022, mencapai rata-rata 740.594 infeksi baru per hari.Setidaknya 1.343.167 infeksi covid-19 baru diidentifikasi Senin, menurut penghitungan NBC News. Angka ini mengalahkan catatan sebelumnya 1.044.970 kasus, yang ditetapkan pada 3 Januari beda hampir 300.000.Jumlah kasus harian biasanya tinggi pada Senin karena banyak negara bagian tidak melaporkan jumlahnya selama akhir pekan. Namun, jumlahnya masih menunjukkan peningkatan dramatis dalam kasus di AS karena varian omicron yang sangat menular terus menyebar.“Ini juga merupakan total harian tertinggi yang tercatat untuk negara mana pun dengan AS mencatat total 61.490.917 kasus sejak pandemi dimulai, pada Senin,” menurut data NBC News.Rata-rata tujuh hari untuk kasus di AS juga mencapai titik tertinggi pada Senin, mencapai rata-rata 740.594 kasus per hari, dengan 24 negara bagian melaporkan rata-rata tujuh hari tertinggi yang pernah ada.Jumlah rekor datang ketika rawat inap covid-19 di AS juga melonjak, dengan rata-rata tujuh hari untuk rawat inap mencapai 135.574 pada Senin. Angka tersebut naik 83,1 persen dalam dua minggu terakhir.“Lonjakan rawat inap sangat terlihat di beberapa negara bagian Midwestern dan Atlantik tengah,” menurut analisis NBC News dari data rawat inap Covid-19, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.Pada Senin, tingkat penyesuaian populasi untuk Washington, D.C adalah yang tertinggi di negara ini, diikuti oleh New Jersey, New York dan Ohio.“Sementara itu, negara bagian Selatan telah mengalami pergeseran terbesar dalam rawat inap selama dua minggu terakhir, dengan rata-rata tujuh hari untuk rawat inap di Louisiana naik 341 persen, dari 340 menjadi 1.501 selama dua minggu terakhir. Sementara Florida mengalami peningkatan rata-rata sebesar 277 persen, dari 2.426 menjadi 9.169,” menurut penghitungan NBC News.Ketika varian omicron yang sangat menular menyebar, rumah sakit juga melaporkan tren yang meningkat dari pasien yang dirawat karena penyakit lain yang juga dinyatakan positif covid-19.Dokter mengatakan kepada NBC News bahwa tren ini bisa berarti lebih banyak orang yang memiliki kasus tanpa gejala atau tidak terdiagnosis daripada yang ditunjukkan data saat ini.Dalam ulasan mingguannya tentang covid-19 yang diterbitkan pada Jumat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengatakan, kasus di seluruh negeri terus "meningkat dengan cepat," dengan lonjakan "didorong oleh varian omicron ."Badan kesehatan mengatakan bahwa proyeksi CDC menyarankan varian omicron sekarang dapat mencapai sekitar 95 persen dari kasus covid-19 di AS."Seluruh negara sekarang mengalami tingkat penularan komunitas yang tinggi," katanya, mencatat bahwa "rawat inap juga meningkat.""Sementara data awal menunjukkan infeksi omicron mungkin tidak terlalu parah dibandingkan dengan varian lain. Namun peningkatan kasus dan rawat inap diperkirakan akan menekan sistem perawatan kesehatan dalam beberapa minggu mendatang," demikian peringatan CDC.