Trump Dikenai Tuntutan Pidana, Pertama untuk Seorang Mantan Presiden AS

New York: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah didakwa pidana oleh hakim Manhattan, New York setelah penyelidikan atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels. Dia menjadi mantan Presiden AS pertama yang menghadapi tuntutan pidana bahkan ketika dia kembali mencalonkan diri untuk masuk Gedung Putih.Tuduhan tersebut, yang timbul dari penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Wilayah Demokrat Manhattan Alvin Bragg, dapat mengubah Pemilihan Presiden 2024.Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan dia "sama sekali tidak bersalah". "Ini adalah Penganiayaan Politik dan Interferensi Pemilu pada tingkat tertinggi dalam sejarah," katanya, tanpa memberikan bukti.Trump sebelumnya mengatakan dia akan terus berkampanye untuk pencalonan Partai Republik jika dituduh melakukan kejahatan."Tuduhan spesifik belum diketahui dan dakwaan kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang," the New York Times melaporkan.Pengacaranya Susan Necheles dan Joseph Tacopina mengatakan mereka akan "melawan dengan keras" dakwaan tersebut. Necheles mengatakan dia tidak tahu kapan Trump akan menyerah.Trump harus pergi ke Manhattan untuk sidik jari dan pemrosesan lainnya pada saat itu.Seorang sumber penegak hukum, yang tidak bersedia disebutkan namanya, juga membenarkan dakwaan tersebut.Trump secara keliru mengklaim bahwa dia kalah dari Biden karena penipuan pemungutan suara yang meluas dan menyebut penyelidikan yang menyebabkan dakwaannya sebagai "perburuan penyihir politik".Kantor Jaksa Bragg tahun lalu memenangkan hukuman pidana dari perusahaan real estat pengusaha yang berubah menjadi politisi.Investigasi Manhattan adalah salah satu dari beberapa tantangan hukum yang dihadapi Trump, dan dakwaan tersebut dapat merugikan upayanya untuk kembali menjadi presiden."Sekitar 44 persen dari Partai Republik mengatakan dia harus keluar dari pencalonan jika dia didakwa," menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis minggu lalu.Dewan juri yang dibentuk oleh Bragg pada bulan Januari mulai mendengar bukti tentang peran Trump dalam pembayaran kepada Daniels beberapa hari sebelum pemilihan presiden 2016 yang akhirnya dimenangkannya.Sementara Daniels, seorang aktris dan sutradara film dewasa terkenal yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford, mengatakan dia menerima uang sebagai imbalan untuk tetap diam tentang hubungan seksual yang dia lakukan dengan Trump pada 2006.Pengacaranya mengatakan pada Kamis bahwa dakwaan mantan presiden Trump menunjukkan bahwa "tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum"."Dakwaan terhadap Donald Trump bukanlah alasan untuk bersuka cita," cuit Clark Brewster."Sekarang biarkan kebenaran dan keadilan menang," imbuhnya.Pengacara pribadi mantan presiden, Michael Cohen mengatakan Trump mengarahkan pembayaran diam-diam kepada Daniels dan kepada wanita kedua, mantan model Playboy Karen McDougal, yang juga mengatakan dia memiliki hubungan seksual dengannya.Trump membantah berselingkuh dengan kedua wanita itu. Jaksa federal memeriksa pembayaran Daniels pada tahun 2018, yang mengarah ke hukuman penjara untuk Cohen tetapi tidak ada dakwaan terhadap Trump.Cohen bersaksi bahwa Trump mengarahkannya untuk melakukan pembayaran. "Akuntabilitas sangat penting," kata Cohen kepada MSNBC.Tidak ada mantan atau presiden AS yang pernah menghadapi tuntutan pidana.Trump juga menghadapi dua penyelidikan kriminal oleh penasihat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland dan satu oleh jaksa setempat di Georgia.