Panel Independen Covid-19 Kritik WHO dan Tiongkok

Jenewa: Sebuah panel independen mengkritik Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) dan juga Tiongkok terkait respons penanganan pandemi virus korona (covid-19). Menurut panel ahli tersebut, WHO seharusnya mendeklarasikan status darurat kesehatan lebih awal, sementara Tiongkok dinilai kurang cepat dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan kesehatan publik.Dalam laporan interim, panel ahli independen mengatakan bahwa WHO dan Tiongkok seharusnya bertindak lebih cepat di fase-fase awal kemunculan covid-19.Laporan panel juga menyebutkan bahwa Tiongkok seharusnya bertindak lebih keras dalam menangani wabah awal covid-19 di kota Wuhan sehingga tidak menyebar ke wilayah lain di Negeri Tirai Bambu. Langkah Tiongkok dinilai kurang sehingga covid-19 menyebar ke wilayah lain di Tiongkok, dan pada akhirnya meluas ke banyak negara.Panel juga mengkritik WHO yang baru mendeklarasikan darurat global covid-19 pada 30 Januari 2020."Sistem peringatan pandemi global tidak sesuai dengan tujuannya," tulis laporan tersebut, dilansir dari laman BBC pada Selasa, 19 Januari 2021. "Organisasi Kesehatan Dunia tidak cukup memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugasnya," lanjutnya.Tim ahli yang tergabung dalam panel ini dipimpin mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Panel ini dibentuk oleh WHO.Terdapat satu tim independen lain bentukan WHO, yang saat ini sedang meneliti asal-usul covid-19 di Tiongkok. Mereka tiba di Tiongkok pada 14 Januari lalu, walau pada awalnya dijadwalkan tiba pada awal bulan ini.Baca: AS dan Tiongkok Bentrok di WHO Terkait Penyelidikan Peneliti di Wuhan Mengenai penyelidikan asal-usul covid-19 ini, Amerika Serikat meminta Tiongkok mengizinkan tim independen WHO untuk mewawancarai "pemberi perawatan, mantan pasien, dan pekerja lab" di pusat kota Wuhan.Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mendorong Tiongkok untuk membagikan semua data ilmiah sampel hewan, manusia, dan lingkungan yang diambil dari pasar di Wuhan. Salah satu pasar di kota tersebut diyakini sebagai lokasi pertama munculnya covid-19.(WIL)