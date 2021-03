Hingga Mei, Biden Minta Semua Warga Dewasa AS Penuhi Syarat Divaksin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengarahkan semua negara-negara bagian untuk membuat semua orang dewasa AS memenuhi syarat untuk menerima vaksin virus korona . Selambat-lambatnya mereka bisa memenuhi syarat hingga 1 Mei.Pada pidato Kamis 11 Maret 2021 waktu setempat atau Jumat 12 Maret waktu Indonesia, Biden menyuarakan harapan kepada rakyat dan mengatakan, bahwa mereka mungkin dapat "menandai kemerdekaan kita dari virus ini" pada 4 Juli atau perayaan Kemerdekaan AS.Biden menawarkan rasa optimisme yang diperbarui saat ia memperingati satu tahun sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan penyebaran covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi itu telah menjerumuskan bangsa dan dunia ke dalam krisis kesehatan dan ekonomi.“Dengan kewaspadaan terus menerus keluarga dan sahabat bisa berkumpul untuk merayakan hari kemerdekaan,” ujar Biden, seperti dikutip dari The New York Times.“Jika kita melakukan bagian kita dan melakukan ini bersama-sama, pada 4 Juli ada kemungkinan besar Anda, keluarga dan teman-teman Anda akan dapat berkumpul di halaman belakang atau di lingkungan kalian. Semua orang bisa mengadakan barbekyu serta merayakan Hari Kemerdekaan,”kata Presiden Biden.Pidato Biden yang serius dan singkat, sangat kontras dengan pernyataan yang sering bertele-tele dan defensif oleh mantan Presiden Donald J. Trump. Setahun lalu Trump mengatakan "risikonya sangat, sangat rendah" bagi kebanyakan orang Amerika dan meramalkan bahwa segera mengalahkan virus ini".Sebaliknya, Biden berusaha menyeimbangkan empati kepada lebih dari 529.000 nyawa yang hilang dengan kerinduan yang mendalam di antara orang Amerika untuk mengakhiri krisis.Dia memperingatkan bahwa kembali normal musim panas ini akan mengharuskan publik untuk terus memakai masker, menjaga jarak sosial, dan mendaftar untuk di vaksinasi . Perintahnya untuk menghilangkan prioritas kelayakan vaksin saat ini adalah cerminan, dari keyakinan pemerintah bahwa akan segera tersedia cukup vaksin covid-19 untuk semua orang.Pidato itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Biden menandatangani Rencana Penyelamatan Amerika senilai USD1,9 triliun menjadi undang-undang. Presiden ke-46 AS itu menyebutnya sebagai upaya yang difokuskan pada "membangun kembali tulang punggung negara ini."Berbicara dari Ruang Timur Gedung Putih, Biden mengakui dampak merusak dari virus yang telah menutup restoran dan bisnis, mengosongkan stadion olahraga, mendorong pengunjung dari bioskop dan pusat kebugaran, memaksa siswa untuk belajar di rumah dan meninggalkan puluhan juta keluar kerja.