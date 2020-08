AS Siapkan Jutaan Vaksin di Akhir 2020 dan Awal 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat tengah mengembangkan enam vaksin virus korona (covid-19). Salah satu yang menjadi sorotan adalah vaksin buatan perusahaan Moderna.Menteri Kesehatan AS Alex Azar mengatakan, vaksin covid-19 yang dikembangkan Moderna Inc telah melewati uji klinis fase 1 dan masuk ke fase 3 dengan cepat sejak Maret lalu. Lima vaksin lainnya juga sudah melewati beberapa fase uji klinis."Kami yakin vaksin kami kredibel. Jutaan dosis akan tersedia akhir tahun ini, dan lebih banyak lagi di awal 2021," ucap Azar dalam telekonferensi yang diikuti, Rabu 12 Agustus 2020.Bersama perusahaan Pfizer Inc, Moderna telah meluncurkan program uji klinis yang melibatkan 30 ribu subjek. Program tersebut adalah jalan menuju diloloskannya vaksin tersebut oleh regulator untuk digunakan secara luas di tengah masyarakat.Pemerintah AS telah menyuntikkan dana hampir USD1 miliar kepada Moderna untuk mengembangkan vaksin covid-19. Sementara Pfizer telah menyepakati penjualan vaksin untuk 50 juta warga AS.Azar menegaskan, vaksin covid-19 harus dipastikan aman dan efektif sebelum dapat digunakan masyarakat. Ia menjamin vaksin covid-19 buatan AS aman digunakan, dan data-data riset serta uji klinisnya juga transparan untuk dilihat semua orang.Meski memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, Azar berjanji vaksin covid-19 nantinya juga akan tersedia untuk masyarakat global.Sementara itu di Rusia, Presiden Vladimir Putin telah meloloskan penggunaan vaksin covid-19 bernama Sputnik V. Putin mengklaim vaksin tersebut dapat membentuk "imunitas yang stabil."Baca: Menkes AS Sebut Data Vaksin Rusia Tidak Transparan (WIL)