AS Dukung Langkah WHO untuk Penyelidikan Ulang Asal-Usul Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jenewa: Misi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa mendukung pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) yang hendak menyelidiki kembali asal-usul Covid-19. Tiongkok menolak tegas seruan penyelidikan tersebut."Amerika Serikat mengapresiasi pernyataan WHO tertanggal 12 Agustus mengenai serangkaian studi baru mengenai asal-usul pandemi SARS-CoV-2," ujar pernyataan misi AS di Jenewa, dilansir dari laman Yeni Safak, Sabtu, 14 Agustus 2021."Kami menyambut penekanan studi berbasis sains dan data untuk mencari asal-usul pandemi ini, sehingga kita dapat lebih baik dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons wabah penyakit di masa mendatang," sambungnya.Menurut laporan Global Times pada Jumat kemarin, Tiongkok menolak keras seruan WHO untuk melakukan penyelidikan ulang asal-usul Covid-19 . Tiongkok menilai seruan tersebut lebih bermotif politik ketimbang sains.Seorang diplomat Tiongkok mengatakan, proposal WHO disampaikan tanpa dilakukannya konsultasi penuh dengan semua negara anggota.Sebelumnya, WHO mendesak Tiongkok membagikan data mentah tentang kasus-kasus awal Covid-19 di Wuhan. Hal itu dibutuhkan guna menghidupkan kembali penyelidikan tentang asal-usul virus penyebab penyakit tersebut.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sempat mengatakan penyelidikan asal-usul Covid-19 terhambat oleh kurangnya data mentah pada hari-hari pertama penyebarannya di Wuhan. Terkait hal tersebut, WHO meminta Tiongkok bekerja sama dan lebih transparan.Baca: Tiongkok Tolak Seruan Penyelidikan Ulang Asal-Usul Covid-19 oleh WHO (WIL)