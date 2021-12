WHO Imbau Negara Dunia Tinjau Kembali Tanggapan Atas Varian Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengimbau pemerintah perlu menilai kembali tanggapan nasional terhadap covid-19. Mereka juga mendesak program vaksinasi terus dilakukan untuk mengatasi varian baru covid-19 "Penyebaran global varian menunjukkan itu bisa berdampak besar pada pandemi covid-19, dan waktu untuk menahannya sekarang sebelum lebih banyak pasien Omicron dirawat di rumah sakit," kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 9 Desember 2021."Kami meminta semua negara untuk meningkatkan pengawasan, pengujian, dan pengurutan. Kepuasan apa pun sekarang akan menelan korban jiwa," lanjut dia.Direktur Darurat WHO Mike Ryan mengatakan, karena varian Omicron tampaknya lebih mudah menyebar, upaya harus digandakan untuk memutus rantai penularan.WHO mencatat bukti awal dari BioNTech-Pfizer tentang efektivitas vaksin mereka terhadap Omicron. Perusahaan Jerman dan Amerika Serikat (AS) mengatakan, pemberian tiga suntikan vaksin covid-19 mereka mampu menetralkan varian Omicron dalam tes laboratorium.Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan memperingatkan agar negara tidak melompat ke kesimpulan dari tes yang ada. Menurutnya, terlalu dini untuk mengatakan apakah pengurangan antibodi penetralisir berarti suntikan itu kurang efektif."Masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pengurangan aktivitas penetralan ini akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam efektivitas vaksin. Kami tidak tahu itu karena seperti yang Anda ketahui, sistem kekebalan jauh lebih kompleks," kata Swaminathan."Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah upaya penelitian yang terkoordinasi dan tidak melompat ke kesimpulan studi demi studi," lanjut dia.Ana Maria Henao-Restrepo, Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan WHO, mengatakan pertemuan tertutup para ahli pada Senin lalu telah meninjau variabilitas dalam hasil data awal tentang efektivitas vaksin terhadap Omicron."Antibodi penetralisir adalah bagian penting dari informasi, mereka memainkan peran penting dalam pengendalian infeksi, tetapi mereka hanya satu bagian dari perlindungan terhadap penyakit parah," katanya.WHO juga mengatakan akan menerbitkan tinjauan tentang pendiriannya tentang dosis booster dalam beberapa hari, tetapi dengan tingkat vaksinasi yang sangat rendah di sebagian besar negara berkembang, pemberian dosis primer -,daripada booster,- tetap menjadi prioritasnya."Seluruh suntikan penguat bukanlah solusi," pungkas Swaminathan.