Penembakan Massal Landa Pesta di New Jersey, 2 Tewas 12 Terluka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New Jersey: Penembakan massal terjadi di sebuah pesta rumah di New Jersey, Amerika Serikat , menjelang Minggu dini hari, 23 Mei 2021. Kepolisian New Jersey melaporkan, dua korban tewas di sebuah pesta di Cumberland County terdiri dari satu pria dan satu perempuan.Setidaknya 12 orang terluka dalam penembakan di pesta tersebut. Dalam peristiwa terpisah, 12 orang lainnya juga terluka dalam penembakan di East Commerce Street di Fairfield Township sekitar pukul 23.50 waktu setempat.Rumah sakit Cooper University Hospital di Camden mengaku telah menerima enam korban dari penembakan di sebuah pesta di Cumberland County. Belum diketahui apakah dua penembakan di malam yang sama di New Jersey itu saling terkait atau tidak."Sejauh ini belum ada penangkapan. Motif dari penembakan masih diselidiki," tulis Kepolisian New Jersey via Facebook, dilansir dari laman CNN.Kepolisian New Jersey meminta warga untuk menghubungi aparat keamanan jika memiliki informasi apapun seputar penembakan di Cumberland County atau yang terjadi di East Commerce Street."Sejak dini hari, Kepolisian New Jersey dan otoritas lokal di Cumberland County sedang menginvestigasi penembakan massa di sebuah pesta rumah yang dihadiri ratusan orang," kata Gubernur New Jersey Phil Murphy."Hingga saat ini, setidaknya dua orang dikonfirmasi meninggal. Kami turut berduka kepada keluarga korban, dan berterima kasih kepada aparat keamanan yang sudah merespons dengan cepat," sambungnya.Jumat kemarin, setidaknya dua orang tewas dan delapan lainnya terluka dalam penembakan di Minneapolis.Juru bicara Kepolisian Minneapolis John Elder mengatakan, peristiwa bermula saat dua pria terlibat adu mulut di tengah kerumunan warga. Keduanya kemudian mengeluarkan senjata api dan mulai melepaskan tembakan.Baca: Penembakan di Pusat Kota Minneapolis, 2 Tewas 8 Terluka Rangkaian penembakan marak terjadi di AS dalam beberapa bulan terakhir. Presiden AS Joe Biden sempat mengekspresikan kekhawatiran atas rentetan penembakan ini, yang disebutnya sudah mirip seperti sebuah epidemi.(WIL)