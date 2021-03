CDC: Orang yang Sudah Divaksinasi Boleh Saling Bertemu Tanpa Masker

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengumumkan bahwa para warga AS yang telah divaksinasi secara menyeluruh dapat saling bertemu tanpa menggunakan masker. Mereka juga boleh tidak mengenakan masker saat bertemu orang yang belum divaksinasi, meski ada beberapa catatan khusus.Menurut keterangan CDC, seseorang sudah dianggap terlindungi sekitar dua pekan usai mendapat suntikan dosis terakhir vaksin Covid-19. Sejauh ini, lebih dari 30 juta warga AS telah divaksinasi secara menyeluruh.Panduan terbaru CDC mengenai orang yang sudah divaksinasi ini diumumkan gugus tugas Covid-19 Gedung Putih pada Senin, 8 Maret. Dalam panduan terbaru CDC, disebutkan bahwa warga yang sudah divaksinasi secara menyeluruh dapat:1. Bertemu orang yang juga sudah divaksinasi secara menyeluruh tanpa menggunakan masker di dalam ruangan2. Bertemu orang yang belum divaksinasi di dalam ruangan dari satu unit keluarga, jika orang tersebut masuk kategori risiko rendah dari gejala-gejala parah Covid-193. Melewatkan tes atau karantina saat terpapar Covid-19, kecuali jika muncul gejala"Kami mulai mendeskripsikan seperti apa kondisi dunia saat kita sudah melewati Covid-19," kata penasihat senior Gedung Putih Andy Slavitt kepada awak media."Saat semakin banyak orang divaksinasi, daftar aktivitas (yang dapat mereka lakukan) akan terus bertambah," lanjutnya, dikutip dari laman BBC pada Selasa, 9 Maret 2021.CDC menekankan bahwa orang yang sudah divaksinasi juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan umum, seperti memakai masker atau menjaga jarak publik saat berada di area publik, dan tetap diimbau menjauhi kerumunan atau menunda perjalanan.Jumlah orang yang divaksinasi di AS terus meningkat dari hari ke hari. Sejauh ini, lebih dari 90 juta dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan ke warga AS.Izin penggunaan untuk vaksin ketiga buatan Johnson & Johnson juga membantu jumlah pasokan. Vaksin tersebut hanya membutuhkan satu dosis per individu, berbeda dari dua vaksin lainnya di AS, yakni Pfizer-BioNTech dan Moderna, yang membutuhkan dua dosis.Meski puluhan juta warga AS telah divaksinasi, CDC mengingatkan bahwa Covid-19 masih tetap menjadi kekhawatiran serius.Baca: CDC Tegaskan Varian Covid-19 Ancaman Nyata Pengembangan Vaksin "Lebih dari 90 persen populasi belum divaksinasi," kata Direktur CDC Dr Rochelle Walensky."Tanggung jawab kami adalah memastikan, dalam konteks 60 ribu kasus per hari, orang-orang yang berada dalam kelompok rentan terlindungi," lanjutnya.Sejauh ini AS mencatat lebih dari 29 juta kasus Covid-19 dengan lebih dari 525 ribu kematian.(WIL)