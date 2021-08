WHO Imbau Negara Berpenghasilan Tinggi Tunda Vaksinasi Booster

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Vaksin untuk Indonesia

Swiss: World Health Organization (WHO) menyerukan vaksinasi covid-19 distribusi vaksin disebar merata ke seluruh negara setidaknya sampai akhir September 2021. Sebab, banyak negara maju memberikan booster kepada warga saat negara lain membutuhkan vaksin.Dilansir dari Global News, sejumlah negara berpenghasilan tinggi telah memberikan sekitar 50 dosis bagi setiap 100 orang pada bulan Mei 2021. Sementara itu, WHO meyebut negara berpenghasilan rendah hanya mampu memberikan 1,5 dosis bagi setiap 100 orang karena stok vaksin terbatas.“Kami tidak dapat menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dilansir dari Metro TV, 5 Agustus 2021.WHO mencatat, vaksinasi secara global telah mencapai angka 4 miliar. Namun, lebih dari 80 persen vaksin hanya digunakan oleh negara-negara berpenghasilan menengah hingga atas.“Kami membutuhkan pembalikan mendesak dari sebagian besar vaksin pergi ke negara-negara berpenghasilan tinggi ke mayoritas pergi ke negara-negara berpenghasilan rendah,” jelas Tedros.Hantaman varian Delta disebut menjadi tombak yang membuat sejumlah negara memperkencang vaksinasi booster. Penasihat Medis Penyakit Menular Kampanye Akses Medecins Sans Frontieres, Elin Hoffman Dahl, dan para ilmuwan memperdebatkan hal ini.“Dengan munculnya varian baru, jika kita terus membiarkan sebagian besar dunia tidak divaksinasi. Kita pasti akan membutuhkan vaksin yang disesuaikan di masa depan,” kata ElinHingga kini, WHO mencatat kasus positif covid-19 secara global telah mencapai 99,46 juta kasus per Rabu, 4 Agustus 2021. Dirjen WHO tak henti mengimbau sejumlah negara berpenghasilan rendah untuk mengebut penyuntikan vaksin covid-19.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(SUR)