Pentagon Tegaskan Posisi AS Tetap Kuat atas Isu Taliban

Washington: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon berkukuh bahwa posisi AS atas kelompok militan Taliban tetap kuat meski misi militer di Afghanistan akan segera berakhir. Pernyataan disampaikan juru bicara Pentagon John Kirby dalam merespons pernyataan seorang anggota Kongres dari Partai Republik yang menyebut bahwa mundurnya AS dari Afghanistan merupakan sebuah "kekalahan telak."Kirby ditanya dalam program "Fox News Sunday" mengenai apakah Pemerintah Afghanistan telah kehilangan daya tawar terbesarnya dalam dialog damai dengan Taliban karena AS menarik pasukannya terlalu cepat."Anda berargumen bahwa jika ada personel militer di lapangan, maka Anda tiba-tiba memiliki daya tawar yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam 5, 10, atau 15 tahun," ujar Kirby kepada pemandu acara, Chris Wallace."AS memiliki daya tawar di bidang diplomatik," sambungnya, dilansir dari laman New York Post, Minggu, 11 Juli 2021.Ia menegaskan bahwa AS masih terlibat dalam memediasi perjanjian damai antara Afghanistan dan Taliban . Komitmen itu, lanjut Kirby, tidak berubah meski AS menarik pasukannya dari Afghanistan."Dan seluruh komunitas internasional juga harus tetap berkomitmen terhadap hasil dari upaya negosiasi damai itu, sehingga kemajuannya sejauh ini tidak melenceng," ungkap Kirby.Pernyataan Kirby adalah respons atas Adam Kinzinger, yang mengatakan bahwa AS sudah kalah telak dengan menarik pasukannya terlalu cepat. Ia sempat menyinggung klaim Taliban yang mengaku telah menguasai 85 persen wilayah Afghanistan."(AS) kalah telak. Taliban mempunyai satu istilah: 'Amerika punya jam tangan, tapi kami yang menguasai waktunya,'" tutur Kinzinger."Saya bangga terhadap masyarakat Amerika yang bertahan menjalankan misi (di Afghanistan) ini selama 20 tahun. Menurut saya, kita perlu melakukannya lebih lama lagi," lanjut dia.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan bahwa misi militer AS di Afghanistan berakhir pada 31 Agustus 2021. Ia telah menargetkan bahwa semua pasukan AS sudah ditarik dari Afghanistan pada 11 September mendatang.Baca: Presiden Afghanistan Minta Taliban Belajar dari Suriah, Irak, dan Yaman (WIL)