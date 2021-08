Trump Desak Biden Mengundurkan Diri atas Kemenangan Taliban

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak penggantinya, Joe Biden, untuk mengundurkan diri atas kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan. Operasi kilat Taliban dalam merebut Afghanistan dijalankan sejak AS mulai menarik pasukannya dari negara tersebut."Sudah waktunya bagi Joe Biden untuk mengundurkan diri secara tidak terhormat atas apa yang terjadi di Afghanistan," kata Trump, dilansir dari laman CGTN, Senin, 16 Agustus 2021.Selain soal Taliban, Trump juga mengecam Biden atas lonjakan kasus Covid-19, masalah keimigrasian, perekonomian, dan isu energi di Negeri Paman Sam.Taliban telah menguasai kembali Afghanistan setelah sempat terdepak dari kekuasaan oleh pasukan AS sekitar 20 tahun lalu. Taliban kini telah menguasai sepenuhnya Kabul pada hari Minggu kemarin, sekitar dua pekan menjelang berakhirnya misi militer AS di negara tersebut.Baca: Taliban Tegaskan Perang di Afghanistan Sudah Berakhir AS dan Taliban pernah membuat kesepakatan di era Trump pada 2020. Kesepakatan mengatur penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Mei 2021, dan sebagai gantinya, Taliban harus dapat menjamin sektor keamanan.Di bawah pemerintahan Biden, tenggat waktu penarikan diperpanjang tanpa menerapkan syarat apapun kepada Taliban."Apa yang Joe Biden telah lakukan terhadap Afghanistan adalah sesuatu yang legendaris. Hal ini akan dikenang sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Amerika!" ungkap Trump.Pemerintahan AS menegaskan bahwa penarikan pasukan dari Afghanistan adalah kebijakan Trump, dan Biden hanya meneruskannya. Washington juga menegaskan bahwa mayoritas publik AS mendukung diakhirinya "perang abadi" di Afghanistan.(WIL)