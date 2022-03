Dua Tahun Pandemi, Dirjen WHO Tetap Ingatkan Tes Covid-19 Masih Penting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Jumat ini menandai dua tahun sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penyebaran global covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengingatkan tes covid-19 masih tetap penting.Dirjen Tedros sebagai pengingat mengatakan, dua tahun kemudian lebih dari 6 juta orang telah meninggal.“Meskipun kasus dan kematian yang dilaporkan menurun secara global, dan beberapa negara telah mencabut pembatasan, pandemi masih jauh dari selesai. Pandemi tidak akan berakhir di mana pun sampai berakhir di mana-mana,” ujar Dirjen Tedros, dalam pernyataan tertulis WHO yang diterima Medcom.id, Kamis 10 Maret 2022.“Banyak negara di Asia dan Pasifik menghadapi lonjakan kasus dan kematian. Virus terus berkembang, dan kami terus menghadapi hambatan besar dalam mendistribusikan vaksin, tes, dan perawatan di mana pun mereka membutuhkannya,” imbuhnya.WHO khawatir bahwa beberapa negara secara drastis mengurangi pengujian terhadap covid-19.“Ini (pengurangan uji covid-19) menghambat kemampuan kita untuk melihat di mana virus itu berada, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana berkembangnya virus,” tegasnya.“Pengujian tetap menjadi alat vital dalam perjuangan melawan pandemi, sebagai bagian dari strategi komprehensif,” ungkap Tedros.WHO telah menerbitkan panduan baru tentang pengujian mandiri untuk covid-19. Panduan itu merekomendasikan bahwa tes mandiri harus ditawarkan selain layanan pengujian yang dikelola secara profesional.Rekomendasi ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa pengguna dapat menguji mandiri secara andal dan akurat, dan bahwa pengujian mandiri dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pengujian.Menurut Tedros, cara negara menggunakan pengujian mandiri perlu disesuaikan menurut prioritas nasional, epidemiologi lokal, dan ketersediaan sumber daya, dengan masukan dari masyarakat.“Kami berharap panduan baru kami juga akan membantu meningkatkan akses ke pengujian, yang terlalu mahal untuk banyak negara berpenghasilan rendah, di mana alat ini dapat memainkan peran penting dalam memperluas pengujian,” imbuhnya.Lebih lanjut dia menambahkan bahwa WHO dan mitranya di ACT Accelerator segera mencari pendanaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua negara yang membutuhkan tes mandiri dapat menerimanya secepat mungkin.Dalam kesiapan untuk pedoman ini, WHO telah menghubungi produsen untuk mendorong mereka untuk mengajukan prakualifikasi tes mandiri.“Hingga saat ini, WHO telah memberikan daftar penggunaan darurat untuk 5 tes antigen cepat untuk penggunaan profesional, dan kami mengumpulkan data tambahan untuk mendukung penggunaan tes mandiri,” pungkas Tedros.