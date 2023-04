Situasi Memanas dengan Korut, Presiden Korsel Kunjungi Tugu Peringatan Perang Korea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengunjungi Tugu Peringatan Perang Korea di Washington pada Selasa, 25 April 2023.Dia juga meletakkan karangan bunga di Makam Prajurit Tak Dikenal di Pemakaman Nasional Arlington sebelum bergabung dengan Biden di tugu peringatan perang, yang menggambarkan patung baja seukuran tentara AS berbaris selama konflik 1950-53 melawan pasukan komunis Korea Utara.Pada hari Rabu, Yoon dan istrinya Kim Keon-hee akan tiba di Gedung Putih untuk kunjungan kenegaraan penuh kedua di era Biden, setelah Emmanuel Macron dari Prancis.Pada hari Selasa, Gedung Putih mengatakan Biden telah memberi Yoon meja mahoni buatan tangan dan memorabilia bisbol antik. Ibu Negara Jill Biden menghadiahkan rekannya dengan "kalung liontin dengan tiga safir biru yang dirancang oleh desainer Korea-Amerika".Di luar kemegahan dan keadaan, Biden dan Yoon sangat ingin membahas kemitraan negara mereka yang semakin dalam di Pasifik yang semakin bergejolak, di mana Korea Utara meningkatkan produksi rudal berkemampuan nuklir dan Tiongkok 'mengoceh' di sekitar Taiwan.Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan bahwa Biden dan Yoon telah memiliki empat "pertemuan" sejak Yoon menjabat kurang dari setahun yang lalu, dan "telah mengembangkan hubungan".Washington dan Seoul juga menyoroti hubungan budaya mereka yang kuat, hubungan yang ditegaskan oleh pengumuman raksasa streaming Netflix tentang investasi USD2,5 miliar dalam konten Korea Selatan.CEO Netflix, Ted Sarandos juga telah bertemu dengan Yoon di Washington pada Senin lalu.Prioritas untuk Biden akan meyakinkan tamunya atas komitmen AS untuk "pencegahan yang diperluas" - payung nuklir dan militer AS di bawah Korea Selatan."Presiden Biden akan memperkuat dan meningkatkan komitmen pencegahan kami yang diperluas ke Korea Selatan sehubungan dengan ancaman dari Korea Utara," kata Sullivan, dilansir dari AFP, Rabu, 26 April 2023.Sullivan mengatakan, "AS mengharapkan hasil utama pada pencegahan yang meluas dan kerja sama siber serta mitigasi iklim, investasi, serta penguatan hubungan people-to-people."Tetapi kedua pemimpin memiliki beberapa topik yang "tidak nyaman" untuk didiskusikan, menurut Katharine Moon, profesor emerita ilmu politik di Wellesley College.Presiden Korea Selatan telah melihat peringkat persetujuan domestiknya turun karena penanganannya atas kebocoran intelijen AS baru-baru ini yang tampaknya mengungkapkan bahwa Washington memata-matai Seoul."Saya percaya masalah ini bukan alasan untuk menggoyahkan kepercayaan kuat yang mendukung aliansi AS-Korea Selatan, karena ini didasarkan pada nilai-nilai bersama seperti kebebasan," kata Yoon."Bila Anda memiliki kepercayaan itu, Anda tidak goyah," tegasnya.Sementara itu, Yoon kemungkinan akan mendapat tekanan dari Gedung Putih untuk berbuat lebih banyak untuk membantu AS mendukung Ukraina, karena Washington meminta Korea Selatan - pengekspor senjata terbesar kesembilan di dunia - untuk membantu mengamankan amunisi dan senjata untuk Kyiv.Korea Selatan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, dan telah menjual tank dan howitzer ke Polandia, tetapi Seoul memiliki kebijakan lama untuk tidak menyediakan senjata ke zona konflik aktif.