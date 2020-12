Trump Tandatangani Paket Bantuan Covid-19, Shutdown Terhindarkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani rancangan undang-undang paket bantuan stimulus virus korona (covid-19) senilai USD900 miliar atau setara Rp12.696 triliun. Lewat penandatanganan ini, dilansir dari laman CNN pada Senin, 28 Desember 2020, penutupan pemerintah atau shutdown yang diyakini pada Selasa pekan ini berhasil dihindari.Kabar penandatanganan disampaikan seorang ajudan Partai Republik di Kongres kepada media lokal. Ajudan tersebut menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang menyampaikan hal ini secara terbuka. Paket bantuan covid-19 di AS meliputi bantuan langsung tunai senilai USD600 per orang. Trump sempat menolaknya, dan ingin agar uang tunai itu dinaikkan menjadi USD2000 per orang.Desakan Trump ditolak kubu Partai Demokrat dan juga Republik. Sebelumnya, presiden terpilih AS Joe Biden telah mendesak Trump untuk segera menandatangani paket bantuan tersebut.Baca: Biden Desak Trump Tandatangani Paket Bantuan Covid-19 Selain paket bantuan covid-19, RUU yang ditandatangani Trump juga meliputi anggaran USD1,4 triliun untuk mendanai agensi-agensi federal AS.Jika Trump tetap berkukuh tidak menandatangani RUU tersebut, maka pemerintahan AS akan memasuki fase shutdown karena agensi-agensi federal tidak akan memiliki anggaran untuk beroperasi.Sebelumnya, senator asal Vermont Bernie Sanders mengecam keras Trump yang berkukuh tidak mau menandatangani paket bantuan covid-19."Apa yang dilakukan saat ini oleh presiden sangatlah kejam," tutur Sanders. "Banyak orang menderita. Presiden harus melakukan hal yang benar dan berhenti mengkhawatirkan egonya sendiri," sambung dia.Stimulus ekonomi covid-19 begitu dinanti banyak warga AS, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan akibat pandemi covid-19. Paket bantuan ini juga meliputi manfaat bagi pengangguran dan larangan pengusiran untuk melindungi warga yang tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal.(WIL)