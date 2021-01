AS Wajibkan Pemakaian Masker di Transportasi Umum Mulai Februari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memerintahkan warga Amerika Serikat untuk memakai masker di semua jenis transportasi umum mulai awal Februari mendatang. Transportasi umum ini meliputi pesawat terbang, kereta, dan bus.Saat sedang menanti kendaraan umum pun, seperti stasiun kereta atau terminal bus, warga AS diwajibkan tetap memakai masker Dikutip dari laman RT pada Sabtu, 30 Januari 2021, aturan wajib memakai masker di semua transportasi umum AS akan mulai berlaku pada 1 Februari mendatang. Semua orang di AS harus memakai masker di dalam pesawat, kereta api bawah tanah, taksi, kapal laut, dan juga feri.CDC telah meminta perusahaan-perusahaan transportasi beserta jajaran stafnya untuk menolak calon penumpang yang tidak memakai masker.Jenis masker yang direkomendasikan CDC adalah tipe masker bedah atau N95. Namun CDC juga mengizinkan penggunaan masker buatan rumahan, dengan catatan sepenuhnya menutupi area hidung dan mulut."Masker juga harus dibuat dari material yang kokoh tanpa adanya lubang," ucap CDC. "Masker juga harus dilengkapi tali atau karet pengait ke bagian telinga, agar dapat dipasang dengan nyaman di wajah pengguna," lanjutnya.Aturan terbaru di AS ini relatif lebih ringan ketimbang yang berlaku di Austria. Di sana, warga diminta memakai masker spesifik tipe FFP2 saat menggunakan transportasi publik atau ketika berbelanja di supermarket.Di Jerman, perintah pemakaian masker juga lebih ketat dari AS, karena hanya mengizinkan penggunaan masker bedah kualitas tinggi serta jenis N95 dan FFP2.Rencana penerapan aturan terbaru di AS disampaikan usai Presiden Joe Biden memerintahkan CDC dan agensi kesehatan lainnya untuk "memaksimalkan kepatuhan publik" terhadap penggunaan masker.Baca: Pakai Masker Jadi Perintah Eksekutif Pertama Biden Usai Dilantik Selama masa kampanyenya, Biden berulang kali menyinggung mengenai wacana aturan wajib memakai masker. Menurutnya, masker merupakan salah satu kunci penting dalam mengalahkan pandemi covid-19 Berdasarkan data terbaru Johns Hopkins University pada Sabtu ini, total kasus covid-19 di AS hampir menyentuh angka 26 juta dengan lebih dari 436 ribu kematian.(WIL)