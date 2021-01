AS Kehilangan Kendali, Angka Kematian Akibat Covid-19 Catat 3.900 Sehari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pada hari yang sama ketika massa tanpa masker menyerang Gedung Kongres Amerika Serikat (AS), negara itu mencatat hampir 3.900 kematian akibat virus korona dalam satu hari. Angka tersebut dicatat pada Rabu 6 Januari 2021.Bahkan ketika AS mencatat lebih banyak kematian akibat virus korona dalam satu hari daripada sebelumnya, serangan massa di Capitol AS mengungkapkan beberapa perpecahan politik yang sama dan telah menghambat perang melawan pandemi.Virus ini melonjak di hampir setiap negara bagian, dengan California terpukul paling parah.Melonjaknya kematian dan infeksi di negara bagian tersebut mengancam untuk memaksa rumah sakit untuk memberikan perawatan dan pada dasarnya memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang meninggal.“Orang-orang terengah-engah. Warga terlihat seperti tenggelam ketika mereka berada di tempat tidur tepat di depan kita,” kata Dr Jeffrey Chien, seorang dokter ruang gawat darurat di pusat medis regional Santa Clara Valley, seperti dikutip The National, Jumat 8 Januari 2021.Dia mendesak orang-orang untuk melakukan bagian mereka untuk membantu memperlambat penyebaran. "Saya memohon kepada semua orang untuk membantu kami karena kami bukan garis depan. Kami di baris terakhir,” katanya.Sekitar 1,9 juta orang di seluruh dunia telah meninggal karena virus korona, lebih dari 360.000 nya tercatat di AS saja. “Hingga saat ini AS mencatat jumlah kematian nasional tertinggi di Bumi sejauh ini, dengan juga jumlah kasus tertinggi di dunia, lebih dari 21 juta,” menurut laporan Johns Hopkins University.Desember sejauh ini adalah bulan paling mematikan di Amerika, dan para ahli kesehatan memperingatkan bahwa Januari masih bisa lebih mengerikan karena pertemuan keluarga dan perjalanan selama liburan. Sementara distribusi vaksin virus korona yang sejauh ini disetujui untuk penggunaan darurat di AS telah jauh tertinggal dari target pemerintah federal sendiri.Varian virus baru yang lebih menular menyebar ke seluruh dunia dan di AS.Beberapa perusuh pro-Trump di Washington pada Rabu mengenakan masker wajah, meskipun berkerumun pertama kali pada demo yang dialamatkan presiden di luar Gedung Putih dan kemudian di koridor Kongres setelah mereka menyerbu Capitol.Trump telah lama meremehkan virus dan mencemooh para pengguna masker, dan banyak pendukungnya yang bersemangat telah mengikuti teladannya."Teroris domestik menyerbu polisi Capitol, sama seperti virus telah dibiarkan menguasai orang Amerika," kata Eric Topol, Kepala Scripps Research Translational Institute."AS kehilangan kendali atas massa yang dihasut Trump dan virus pandemi yang diremehkan Trump,” jelasnya.Hingga saat ini, virus korona menyerang sangat mengerikan di California. Negara bagian itu melaporkan jumlah kematian akibat virus korona harian tertinggi kedua, dengan 459. Negara bagian itu juga mencatat lebih dari seperempat juta kasus mingguan baru.Hanya Arizona yang berada di puncak California dalam kasus per penduduk. Wilayah Los Angeles, negara terpadat dengan 10 juta penduduk, dan hampir dua lusin kabupaten lainnya pada dasarnya kehabisan tempat tidur unit perawatan intensif.(OGI)