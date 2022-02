WHO Dorong Negara-Negara Kaya Berkontribusi terhadap Penanganan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) meminta pemimpin negara-negara terkaya di dunia untuk berkontribusi secara finansial dalam membantu mengakhiri pandemi Covid-19. WHO meminta agar aliran dana ini disalurkan sesegera mungkin.WHO mengumumkan bahwa dana sebesar lebih dari USD16 miliar dibutuhkan untuk menjembatani jurang pendanaan program ACT-Accelerator. Program tersebut, jika mendapat dana yang dibutuhkan, diyakini WHO mampu mengakhiri pandemi Covid-19 tahun ini.Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) adalah inisiatif pimpinan WHO yang menyatukan beragam agensi dalam membantu negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk penyaluran alat tes, vaksin, alat pelindung diri (APD), dan berbagai pasokan medis lainnya.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa tingginya penyebaran varian Covid-19 Omicron semakin menekankan pentingnya mendistribusikan pasokan medis secara merata ke semua negara."Jika negara-negara berpenghasilan tinggi berkontribusi terhadap ACT-Accelerator, kemitraan ini dapat mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam menangani rendahnya laju vaksinasi Covid-19, minimnya tes dan pasokan medis," sebut Tedros, dikutip dari RT, Rabu, 9 Februari 2022."Sains memberikan kita semua alat untuk memerangi Covid-19. Jika alat ini disalurkan secara global, kita dapat mengakhiri Covid-19 sebagai darurat kesehatan global tahun ini," sambungnya.Para perwakilan ACT-A telah menghubungi semua negara berpenghasilan menengah dan tinggi yang tergabung dalam G20. Kontribusi mereka dibutuhkan untuk membantu negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.WHO menyebut enam negara maju, yaitu Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi dan Swedia telah memenuhi atau bahkan melampaui komitmen mereka terhadap ACT-A.Baca: WHO: 500 Ribu Kematian Tercatat Sejak Omicron Ditemukan