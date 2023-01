Biden Tegaskan AS Tak Akan Kirim Pesawat Jet Tempur F-16 ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mengirim pesawat jet tempur F-16 ke Ukraina. Pernyataan ini merupakan respons Biden terhadap permintaan senjata dari Ukraina yang berusaha keras menghalau rentetan serangan pasukan Rusia.Pemerintah Ukraina menginginkan tambahan bantuan persenjataan dari Barat, termasuk jet tempur seperti F-16. Harapan ke arah sana mulai terlihat saat AS menyetujui pengiriman tank tempur M1 Abrams ke Ukraina.Yuriy Sak, seorang penasihat Menteri Pertahanan Ukraina , juga sempat mengatakan kepada media CNBC pekan kemarin bahwa, "kami akan menerima F-16."Namun selang beberapa waktu, Biden mementahkan wacana tersebut. Saat ditanya di halaman Gedung Putih apakah AS akan mengirim F-16 ke Ukraina, Biden menjawab: "tidak."Sebelumnya, dikutip dari laman CBS News, Senin, 30 Januari 2023, sejumlah pejabat AS sempat terindikasi membuka peluang atas pengiriman F-16.Pekan kemarin, deputi penasihat keamanan nasional Jon Finer mengatakan kepada MSNBC bahwa AS akan mendiskusikan wacana mengirim pesawat jet tempur "secara hati-hati" dengan Ukraina dan para mitra.John Kirby, koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional, mengatakan kepada awak media pekan kemarin bahwa permintaan Ukraina atas jet tempur "tidak mengejutkan," dan AS sedang menjalani "diskusi konstan" dengan Ukraina mengenai kebutuhan kapabilitas mereka.Sebelumnya, AS sempat menolak wacana pengiriman tank M1 Abrams dan juga sistem pertahanan Patriot. Namun pada akhirnya, AS menyetujui pengiriman dua perangkat tersebut.Biden telah mengumumkan rencana pengiriman 31 tank M1 Abrams ke Ukraina sesuai permintaan Kyiv. Pengumuman disampaikan usai Jerman berencana mengirim 14 tank Leopard 2 dan membolehkan negara-negara lain pemilik tank tersebut untuk mengirimnya ke Ukraina.Baca juga: AS Setuju Kirim 31 Tank Abrams ke Ukraina