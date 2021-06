Angka Kematian Covid-19 di AS Lampaui 600 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Angka kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat telah melampaui 600 ribu, di tengah melambatnya laju vaksinasi yang mengancam target pemerintahan Joe Biden. Gedung Putih menargetkan 70 persen dari semua orang dewasa di AS sudah setidaknya menerima satu dosis vaksin Covid-19 pada 4 Juli mendatang.Kesuksesan fase awal vaksinasi Covid-19 di AS berdampak signifikan terhadap rata-rata kematian harian akibat Covid-19 di negara tersebut.Tambahan total kematian akibat Covid-19 di AS dari 500 ribu ke 600 ribu terjadi dalam waktu 113 hari -- lonjakan terlamban kedua sejak awal pandemi, berdasarkan data Johns Hopkins University. Sebelumnya, total kematian Covid-19 di AS bertambah dari 400 ribu menjadi 500 ribu dalam kurun waktu hanya 35 hari."Saya turut berduka kepada mereka yang kehilangan orang tercinta. Kami sedang berusaha untuk mengalahkan virus ini, dan kini bukanlah saatnya untuk menurunkan kewaspadaan," ucap Biden di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Brussels, Belgia, dikutip dari laman TRT World pada Selasa, 15 Juni 2021.Rata-rata kematian akibat Covid-19 dalam tujuh hari terakhir di AS menurun drastis hampir 90 persen sejak mencapai puncaknya pada Januari. Mei lalu, AS mencatat 18.587 kematian terkait Covid-19 dalam sepekan -- lebih sedikit 81 persen dari Januari.Walau episentrum pandemi Covid-19 telah berpindah ke beberapa negara seperti Brasil dan India, AS tetap menjadi negara terparah terdampak Covid-19 dalam hal kematian kumulatif.Namun sejauh ini AS telah memberikan setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 kepada 166 juta orang dewasa, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), walau rata-rata vaksinasi menurun drastis sejak pertengahan April.Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19 di AS juga menurun sejak April karena vaksinasi. Pada 2 Juni, total pasien Covid-19 yang dirawat menurun di bawah 20 ribu untuk kali pertama sejak 24 Juni 2020.Kendati begitu, remaja terjangkit Covid-19 di AS dan harus dirawat di rumah sakit telah meningkat di tengah menyebarnya varian baru yang lebih menular. Namun secara keseluruhan, kasus harian Covid-19 di AS menurun sejak Maret lalu.Baca: AS Sumbangkan 500 Juta Dosis Vaksin untuk Negara Miskin Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)