Mandat Vaksinasi Covid-19 Bagi Tenaga Pendidik di New York Tuai Penolakan

Jakarta: Mandat vaksinasi bagi seluruh pekerja di Amerika Serikat (AS) mulai belaku untuk sistem sekolah umum di New York per Senin, 4 Oktober 2021. Persyaratan wajib vaksinasi covid-19 bagi tenaga pendidik ini mendapatkan perlawanan dari berbagai kalangan pekerja.Dalam aksi penolakan, 2 pria menarik tenda tes covid-19 yang berada di sebuah jalan di kota New York. Pengunjuk rasa meneriakkan protes untuk mandat vaksinasi covid-19 yang dikeluarkan pemerintah setempat bagi guru dan staf pendidikan lain.Wali Kota New York Bill de Blasio menyatakan 95 persen dari 148 ribu staf sekolah negeri di New York telah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid-19. Rinciannya, 96 persen dari total guru dan 99 persen kepala sekolah.Blasio telah memperingatkan tenaga pendidikan yang tidak divaksinasi harus cuti tidak di bayar dan tidak diizinkan untuk bekerja pekan ini.“Pemerintah kota New York juga berencana akan mengganti atau memecat seluruh pekerja yang menolak vaksinasi covid-19,” terang presenter Metro TV Eva Wondo dalam program Metro Siang , Selasa, 5 Oktober 2021.